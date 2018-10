29. Oktober 2018, 18:51 Uhr München heute Genitalverstümmelung / Wall um Marienhof / Autofahren bei mausknietiefem Schnee

Hinweisschild gegen die Beschneidungspraxis an Mädchen und Frauen in Benin.

Nachrichten und Lesenswertes aus der Stadt.

Von Melanie Staudinger

In Deutschland ist weibliche Beschneidung zwar verboten, und dennoch leiden in München immer mehr Mädchen und Frauen darunter. Sie kommen aus Ländern wie Somalia, Ägypten, Nigeria, dem Sudan, Eritrea, Indonesien, dem Jemen oder dem Irak hierher, in denen die weibliche Genitalverstümmelung praktiziert wird. Und sie sind in dem Glauben aufgewachsen, dass das schon alles so seine Richtigkeit habe, dass sie nur eine echte Frau seien, wenn sie auch beschnitten sind.

Sie leiden nicht nur an den psychischen Folgen, viele von ihnen haben auch körperliche Beschwerden. Sie quälen sich mit chronischen Entzündungen herum und mit Schmerzen. Spätestens wenn diese Frauen schwanger werden, brauchen sie professionelle Unterstützung, denn ohne medizinischen Eingriff wird eine Geburt lebensgefährlich für Mutter und Kind.

Diese Aufgabe hat in München die Beratungsstelle Wüstenrose übernommen, die beim Verein Imma e.V. angesiedelt ist. 140 Fälle zählten die Sozialpädagoginnen dieses Jahr bereits. Rat suchten beschnittene Frauen ebenso wie Ärzte, Schulpsychologinnen und Mitarbeiter in Sozialbürgerhäusern, die betroffenen oder bedrohten Familien gerne helfen würden, oft aber nicht so genau wissen, wie sie das anstellen sollen. Die Stadt will nun das Beratungsangebot ausbauen und die Helfer besser unterstützen - ein längst überfälliger Schritt.

Das Wetter: Im Tagesverlauf nehmen die Wolken zu, doch es bleibt weitgehend trocken. Temperaturen bis 13 Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Eine 4,50 Meter hohe Wand mitten in München Der Wall soll den größten Lärm dämmen, der beim Bau des Tiefbahnhofs für die zweite Stammstrecke am Marienhof entstehen wird. Dennoch wird es wohl "laut und dreckig" werden. Zum Artikel

Rechtsextremismus: Schweinekopf vor der Tür Die Münchner Agentur "David + Martin" hat im Landtagswahlkampf für die Grünen gearbeitet. Nun wird sie bedroht, der Staatsschutz ermittelt. Zum Artikel

Schönheitschirurg muss drei Jahre ins Gefängnis Er operierte trotz Hygiene- und Sicherheitsmängel, ohne Haftpflichtversicherung und ohne die Patienten über mögliche Risiken aufzuklären. Seine Patienten seien ihm schlicht "egal" gewesen. Zum Artikel

Die Ruhe vor der Grippewelle Viele Münchner plagen sich bisher mit eher harmlosen Erkältungen. Aber die Ärzte bereiten sich schon auf Schlimmeres vor. Zum Artikel

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Fakear, präsentiert von ASK HELMUT | 30.10. Hansa39 Frankreichs Produzentenszene hat ein neues Sternchen! Fakears Sound schrubbelt sich durch House-Gefilde, bunte Ethno-Samples und After-Hour-Hymnen. Jetzt ist er in Deutschland unterwegs.

Macbeth | 30.10. Residenztheater Shakespeare-Klassiker: Die Tragödie erzählt vom Aufstieg, der Tyrannei und schließlich dem Fall des königlichen Heerführers Macbeth - und dem Killerliebespaar der Literaturgeschichte.

Den skyldige - The Guilty | 30.10. Monopol Kino Ein spannendes Kammerspiel, das sich ausschliesslich in der Notrufzentrale der Polizei abspielt. Nach und nach enthüllt sich ein schweres Verbrechen und der Polizist hat nur eine "Waffe" - sein Telefon!

WÄHRENDDESSEN ZWISCHEN...

Nürnberg und München: ICE war womöglich Ziel eines gescheiterten Anschlags

Unbekannte haben auf der Strecke zwischen Nürnberg und München ein Stahlseil über die Trasse gespannt. Das LKA ermittelt in alle Richtungen. Zum Artikel

Neues aus den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg