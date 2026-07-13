Zum Hauptinhalt springen

Generation unverbindlichVielleicht. Mal schauen. Melde mich

Lesezeit: 10 Min.

Jungen Menschen fällt es nicht nur beim Dating schwerer, sich festzulegen, sondern auch in Freundschaften. Doch warum wollen oder können sich junge Menschen nicht mehr verbindlich verabreden?
Jungen Menschen fällt es nicht nur beim Dating schwerer, sich festzulegen, sondern auch in Freundschaften. Doch warum wollen oder können sich junge Menschen nicht mehr verbindlich verabreden? emojis.wiki; Bearbeitung SZ

70 Prozent der jungen Menschen sagen Verabredungen kurzfristig ab. Über eine Generation, die sich selbst schützt – und dabei Freundschaften verliert. Vier junge Männer und Frauen aus München erzählen.

Von Emma Leiber und Irem Özkalgay

SZ bei Google bevorzugen

Carlo saß kürzlich nach Feierabend auf der Terrasse seiner Erdgeschosswohnung. Es war einer dieser ersten wärmeren Abende des Jahres. Er rief seinen Kumpel Paul an und fragte, ob sie nächstes Wochenende gemeinsam ins Stadion gehen wollen. Fußball vereint die beiden. Pauls Antwort: Es sei ja noch Zeit, er melde sich. Thema abgehakt, zumindest für Paul. Doch wie zu erwarten, kam nichts. Einige Tage später saß Carlo wieder auf seiner Terrasse. Dieses Mal war es kühler und es regnete. Er rief Paul erneut an, fragte wieder nach dem Fußballspiel und wieder antwortete dieser: Es sei ja noch Zeit, er melde sich schon noch. Carlo war genervt. Er wusste genau, dass sich sein Kumpel das Wochenende offenhalten wollte.

Zur SZ-Startseite

Zugehörigkeit
:„Ich habe das Gefühl, eher am Rand zu stehen“

Sie sind nett zu dir. Sie feiern deinen Geburtstag. Und trotzdem wirst du nicht wirklich Teil der Gruppe. Der Inner Circle – und warum viele nicht hineinkommen. Drei junge Menschen aus München erzählen.

SZ PlusVon Emma Leiber

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite