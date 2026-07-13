Carlo saß kürzlich nach Feierabend auf der Terrasse seiner Erdgeschosswohnung. Es war einer dieser ersten wärmeren Abende des Jahres. Er rief seinen Kumpel Paul an und fragte, ob sie nächstes Wochenende gemeinsam ins Stadion gehen wollen. Fußball vereint die beiden. Pauls Antwort: Es sei ja noch Zeit, er melde sich. Thema abgehakt, zumindest für Paul. Doch wie zu erwarten, kam nichts. Einige Tage später saß Carlo wieder auf seiner Terrasse. Dieses Mal war es kühler und es regnete. Er rief Paul erneut an, fragte wieder nach dem Fußballspiel und wieder antwortete dieser: Es sei ja noch Zeit, er melde sich schon noch. Carlo war genervt. Er wusste genau, dass sich sein Kumpel das Wochenende offenhalten wollte.