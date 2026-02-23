Marie sitzt an einem Holztisch. Sie blickt auf lila-goldene Karten, die vor ihr liegen. Es erweckt den Eindruck, als würde sie eine bestimmte Karte suchen. Es ist kalt in ihrem Zimmer in der Wohngemeinschaft in Sendling. Ein großer brauner Pulli, schwarze Stulpen und Wollsocken wärmen die junge Frau. Vor ihr hängen Filmposter und ein bunter Kunstdruck. Auf dem kleinen Tisch neben ihrem Bett liegen rosa Steine, die aussehen wie Kristalle und ein Notizbuch. Ihr Bett ist gemacht, doch die hügelige Decke und ein herausspitzendes Hosenbein lässt Klamotten-Berge darunter vermuten.