Es begann, wie solche Geschichten immer beginnen: mit Küssen, Alkohol und der Art von Leichtigkeit, die immer nur am Anfang steht. Zwei Cliquen, in denen fast alle irgendwann mal miteinander herumgemacht haben. Als Amelie und Rachel, beide 21 Jahre alt, ein Paar wurden – als es losging mit ihrer großen Liebe – war es vorbei mit der Clique. Mit der Freundschaft, die allen doch so wichtig gewesen war.
Generation ZSex unter Freunden – kann das gutgehen?
Lesezeit: 8 Min.
Flüchtige Bettgeschichten kommen immer wieder vor. Aber was macht das mit einer Clique? Und was sagt es über eine Generation aus, die Intimität neu verhandelt – und häufig von ihr überfordert ist?
Von Sophie Gartmann
