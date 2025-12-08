Es begann, wie solche Geschichten immer beginnen: mit Küssen, Alkohol und der Art von Leichtigkeit, die immer nur am Anfang steht. Zwei Cliquen, in denen fast alle irgendwann mal miteinander herumgemacht haben. Als Amelie und Rachel, beide 21 Jahre alt, ein Paar wurden – als es losging mit ihrer großen Liebe – war es vorbei mit der Clique. Mit der Freundschaft, die allen doch so wichtig gewesen war.