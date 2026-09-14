Für Toni, Anastasia und Kim war Familie lange kein sicherer Ort. Sie erzählen, warum sie den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen haben, wie sie mit Schuldgefühlen und Verlust umgehen – und wo sie heute Halt finden.

Wenn Toni, 19, Klavier spielt, dann vergisst sie für einen Moment alles Belastende. Ihre Kindheit zu Hause, den emotionalen und sexuellen Missbrauch. Der wöchentliche Musikunterricht ist ihr Ausgleich im Alltag und war lange auch viel mehr als das: ein sicherer Ort. Mit 15 ist Toni von zu Hause ausgezogen. Sie hat schlussendlich auch den Kontakt zu ihren Eltern abgebrochen. Ihre Klavierlehrerin hat alles mitbekommen. Manchmal haben die beiden auch nur geredet. Für Klavierspielen war damals kein Raum.