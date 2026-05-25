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Die Gen Z wird erwachsenAlle wollen frei sein. Und dann kommt die Realität

Lesezeit: 9 Min.

Warum trifft das Erwachsenwerden die Generation Z so unvorbereitet, obwohl sie doch so viel über das Leben nachdenkt wie keine Generation zuvor?
Warum trifft das Erwachsenwerden die Generation Z so unvorbereitet, obwohl sie doch so viel über das Leben nachdenkt wie keine Generation zuvor? Eva Bee /IMAGO

Sie lebten in WGs, feierten, blieben ungebunden – bis das Leben plötzlich Konsequenzen hatte. Drei junge Frauen über den Moment, in dem aus Leichtigkeit plötzlich Verantwortung wird.

Von Sophie-Louise Gartmann

Zoé, 29, sitzt auf dem Boden ihrer WG und weint: „Warum verhalte ich mich wie ein Junkie-Loser?“, fragt sie eher zu sich selbst. Gerade hat sie eine Probeschicht in einem Restaurant verloren, weil sie vorher aus Nervosität ein Bier getrunken hatte. Die Chefin hat es sofort gemerkt. „Es hat sich erledigt“, habe sie gesagt. Und plötzlich ist er da: der Ernst des Erwachsenwerdens.

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