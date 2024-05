Sie spielen Klavier im Hospiz, organisieren Freizeiten für Menschen mit Behinderung, engagieren sich in der Flüchtlingshilfe: drei junge Menschen im Porträt, die sich engagieren, ohne etwas im Gegenzug zu erwarten.

Von Nicole Salowa

Der hölzerne Gemeinschaftsraum wird vom Sonnenlicht durchflutet. In der Mitte des Raumes steht ein Klavier, an dem Bastian Wolz, 18, sitzt. Die weichen Klänge sind bis in die Zimmer der Patienten zu hören. Eine Dame im Rollstuhl bittet ihre Pflegerin, sie näher heranzuschieben, um Bastian besser zuhören zu können. Sie wünscht sich Leonard Cohens "Hallelujah".