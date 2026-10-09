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Generation ZDie Coolen sind immer nur die anderen

Lesezeit: 8 Min.

Was bedeutet es, cool zu sein? Und warum strengen wir uns oft so sehr an, als wäre es uns egal?
Was bedeutet es, cool zu sein? Und warum strengen wir uns oft so sehr an, als wäre es uns egal?
Foto: VITTA GALLERY/IMAGO/Westend61

Thea hält ihre Freundin für mühelos cool. Lissy fühlt sich oft alles andere als selbstsicher. Und Jonas hat lange so getan, als wäre ihm alles egal. Wer cool wirken will, darf nicht zeigen, wie sehr er sich darum bemüht.

Von Leonie Schulz

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Thea hebt ihren Fuß mit den gelben Flip-Flops in die Luft. „Ich sehe jemanden mit Havaianas. Jetzt habe ich selbst Havaianas“, sagt sie. Ihre Liste mit Dingen, die die 25-Jährige bei anderen gesehen und nachgekauft hat, ist lang. Havaianas, Kleidung vom Flohmarkt, Schlaghosen, Taschen. Gekauft, weil Thea es cool fand.

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