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Generation ZZurück zur Jugendliebe: Kann ein zweiter Versuch funktionieren?

Lesezeit: 10 Min.

Wie fühlt es sich an, die Jugendliebe nie ganz vergessen zu können? Wenn ein Wiedersehen im Gefühlschaos endet? Wenn man sich plötzlich wieder in den Ex-Freund verliebt?
Wie fühlt es sich an, die Jugendliebe nie ganz vergessen zu können? Wenn ein Wiedersehen im Gefühlschaos endet? Wenn man sich plötzlich wieder in den Ex-Freund verliebt?
Foto: imago; Bearbeitung SZ

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