Sie wollten nur Pizza essen. Dann küsste Marie ihren Ex – vier Jahre nach der Trennung. Tina blieb ihrer ersten Liebe ebenfalls nah: erst körperlich, heute freundschaftlich. Warum alte Gefühle nicht einfach verschwinden.

Wie fühlt es sich an, die Jugendliebe nie ganz vergessen zu können? Wenn ein Wiedersehen im Gefühlschaos endet? Wenn man sich plötzlich wieder in den Ex-Freund verliebt?

Marie und Ben stehen an der Bar, ein Getränk in der Hand, die Musik laut. Der Club ist voll an diesem Freitagabend. Die Menschen um sie herum tanzen. Ben setzt sich auf einen Barhocker, Marie stellt sich vor ihn, schaut ihm in die Augen – und küsst ihn auf den Mund.