Weltberühmte Touristenattraktion - aber auch teurer Sanierungsfall: Das Deutsche Museum in München. SZ-Leser loben es, rügen aber auch, dass viele Schautafeln so überaltet sind, dass sie DM-Preise enthalten.

"Außer Kontrolle" vom 18. September über Kostensteigerungen bei der Sanierung des Deutschen Museums in München:

Begeisterte Besucher

Ich bin wütend darüber, wie man mit dem Deutschen Museum - dem größten Naturwissenschafts- und Technikmuseum der Welt, umgeht. Natürlich werden auch bei diesen riesigen Umbaumaßnahmen bei den Bau- und Finanzplanungen Fehler gemacht. Das Museum ist 100 Jahre alt. Trotzdem stünde es der Bundesregierung und dem Land Bayern gut an, hier mehr finanzielle Hilfe zu leisten. In Berlin werden alle naslang neue Museen eingeweiht. Und überhaupt habe ich den Eindruck, der deutsche Kulturhaushalt blickt nur nach Berlin, das war auch zu DDR-Zeiten und auch vor dem Krieg so. Ich bin ehrenamtlich im Deutschen Museum tätig und weiß, wie begeistert die Besucher aus dem In- und Ausland nach einem Aufenthalt dort sind, trotz einiger momentaner Widrigkeiten (Einschränkungen bei den Ausstellungsobjekten, Toiletten, und so weiter). Es gibt noch so viel zu bestaunen und zu erleben. 1,5 Millionen Besucher im Jahr sprechen eine deutliche Sprache. Und ich hoffe, dass es nicht an finanziellen Zuschüssen liegen wird, wenn sie enttäuscht werden. Doris Lichtenberg, München

Zwei teure Sanierungsfälle

Die nächste Sanierungsmisere, -katastrophe ist in Vorbereitung, in Nachbarschaft zum Deutschen Museum: der Gasteig. Eine Sanierungsbedürftigkeit ist dort überhaupt nicht vonnöten. Da wurde entschieden, einer überaus beliebten, ehrwürdigen Kulturstätte die Scheidung einzureichen mit der Begründung: Gefällt nicht mehr. Das kommt einem irgendwie bekannt vor.

Zusatz zum Artikel "Außer Kontrolle": Der Begriff "Isar-Philharmonie" ist schon für den Gasteig nominiert (vergleiche SZ vom 29. Januar 2019, Leserbriefe unter dem Titel "Angst vor einer milliardenteuren Isar-Philharmonie"). Michael Mieslinger, Eichenau

Wo das Jahr 2000 "Zukunft" ist

Ich war vor Wochen nach langer Zeit mal wieder im Deutschen Museum: Ich habe mich auf den Besuch gefreut, da es früher mein Lieblingsmuseum war. Ich hatte vor vielen Jahre viel über die großen Investitionen gelesen, die wir als Bürger jetzt tragen, um das Museum zu modernisieren, und bin mit einer entsprechenden Erwartungshaltung ins Museum gegangen. Ich muss sagen, ich war schockiert, wie unglaublich schlecht das Museum betrieben wird: Es gab Schautafeln, auf denen die Geldbeträge noch in DM angegeben wurden - das heißt, die Schautafeln müssen seit 17 Jahren nicht überarbeitet worden sein. In anderen wurde das Jahr 2000 als Zukunft bezeichnet! Grafiken über den Energiebedarf der Menschheit endeten im Jahre 1990. Viele Ausstellungstücke waren in einem sehr schlechten Zustand, nicht gepflegt, die Präsentation in den meisten Räumen extrem altbacken. Und wir reden hier nicht über notwendige große Baumaßnahmen, für die die Bürger hunderte von Millionen investieren, sondern über den täglichen Job eines Museums, seine Ausstellungsstücke zu unterhalten. Die Änderung einer Schautafel kostet ein paar Euro und etwas Zeit, um sich die neuesten Daten zu besorgen.

Laut Internetauftritt hat das Museum sehr viele Mitarbeiter - neben denen, die das Tagesgeschäft betreiben. Auch Ihr Artikel zeigt, dass es wohl nicht am Geld mangelt. Nur: Wie können wir einer Museumsleitung hunderte von Millionen Euro anvertrauen, wenn selbst elementare Dinge wie eine vernünftige Pflege der Ausstellungstücke nicht funktionieren? Dass das Museum im Zeitalter, in dem Discounter Zahlungen von Kleinstbeträgen mit Kreditkarte anbieten, dies als Haupttouristenattraktion der Stadt erst ab einem Mindestbetrag erlaubt, hat das schlechte Bild, welches das Museum abgab, nur abgerundet.

Ich habe weltweit viele Museen besichtigen dürfen und habe daher einen guten Vergleich. Unser Vorzeigemuseum ist überhaupt nicht wettbewerbsfähig und mit Sicherheit kein Aushängeschild für unsere Stadt. Rainer Spielberg, Kirchheim