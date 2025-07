Nach Siemens jetzt auch die Generali: Die deutsche Tochtergesellschaft des italienischen Versicherers gibt ihren Hauptsitz in Neuperlach auf und zieht in das Werksviertel. Das erfuhr die SZ aus Branchenkreisen. Die Generali wollte dazu nichts sagen. Im März war bekannt geworden, dass Siemens aus dem Münchener Südosten in das neue Viertel am Ostbahnhof zieht.