Vor drei Wochen starb mit Gene Hackman einer der großen Stars des New Hollywood . Der Amerikaner war zweifacher Oscar-Preisträger, er drehte mit den bekanntesten Regisseuren seiner Zeit, mit William Friedkin („The French Connection“) etwa oder Woody Allen („Another Woman“), mit Clint Eastwood („Unforgiven“) oder Wes Anderson („The Royal Tenenbaums“). Das Münchner Filmmuseum erinnert mit dem Thriller „The Conversation“ an den Schauspieler .

In diesem Film von Francis Ford Coppola (der 1974 unter dem Titel „Der Dialog“ auch in den deutschen Kinos lief), spielte Hackman einen Abhörspezialisten, der mit seinem Gewissen in Konflikt gerät, als er ein junges Paar belauscht – und seinen Auftraggeber verdächtigt, dass er die beiden umbringen lassen will. Kurz darauf geschieht tatsächlich ein Mord, der den Abhörprofi noch mehr verstört und in eine tiefe Paranoia verfallen lässt. Das manische Regiegenie Coppola wollte diesen Film schon länger machen, bekam aber erst nach dem Welterfolg von „The Godfather“ grünes Licht dafür.

Die Dreharbeiten gestalteten sich wohl als schwierig, der Regisseur und sein Hauptdarsteller fanden keinen Draht zueinander. Mit dem Ergebnis dürften aber beide zufrieden gewesen sein: „The Conversation“ (in dem übrigens auch der junge Harrison Ford eine Nebenrolle spielte) gewann im Mai 1974 den Hauptpreis der Filmfestspiele Cannes, wurde für drei Oscars nominiert und in das National Film Registry als besonders erhaltenswerter Film des US-Kinos aufgenommen.

The Conversation, USA 1974, Regie und Drehbuch: Francis Ford Coppola, Donnerstag, 13. März, 19 Uhr, Filmmuseum, St.-Jakobs-Platz 1