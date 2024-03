Verwirrung auf den Schulhöfen, Unverständnis an den Universitäten, Häme aus dem Rathaus: Das Genderverbot der Staatsregierung regt in der Landeshauptstadt viele auf. Nur eine Gruppe bleibt erstaunlich gelassen.

Von Kathrin Aldenhoff, Heiner Effern, Nicolas Friese, René Hofmann und Leon Lindenberger

Großer Widerstand lässt sich mitunter an kleinen Gesten ablesen. Die Nachricht, dass die von Markus Söder (CSU) geführte Staatsregierung ein Genderverbot für staatliche Behörden sowie Lehrpersonal an Schulen und Universitäten erlässt, war nur wenige Stunden alt, als Münchens Stadtschulrat Florian Kraus in einem offiziellen Statement wissen ließ, was er von dem Beschluss hält.