8. März 2019, 17:23 Uhr Gender Studies "Alle sollen mal chillen"

Konservative und Rechte kritisieren häufig einen vermeintlichen Gleichstellungswahn durch "Feminazis". Die Soziologin Paula-Irene Villa erklärt, warum es so wichtig ist, über die Rolle des Geschlechts zu forschen.

Interview von Pia Ratzesberger

Will man die Inhaberin des Lehrstuhls für Gender Studies besuchen, muss man an vielen Männern vorbei. Man geht an Bildern entlang von Norbert Elias, René König und Karl Popper. Irgendwann findet man im Treppenhaus dann doch noch das Foto einer Frau, ein Bild der Sozialpsychologin Marie Jahoda. Es gehört Professorin Paula-Irene Villa, 50, die den Lehrstuhl am Institut für Soziologie der Ludwig-Maximilians-Universität seit mehr als zehn Jahren inne hat. In dieser Zeit hat ihr Fach mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber auch ...