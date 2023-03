Interview von Nicole Graner

Zum vierten Mal findet der Fachkongress "Sucht und Gender" in München statt. Acht freie Träger und Vereine, drei städtische Referate wie Schul- Sozial- und Gesundheitsreferat und die Katholische Stiftungshochschule München haben sich an der Organisation beteiligt. Die zweitägige Tagung in der Katholischen Stiftungshochschule richtet sich bis zum 8. März vor allem an Fachkräfte aus der Suchthilfe, der Jugendhilfe sowie an Lehrkräfte und pädagogische Fachkräfte. Auch die Initiative für Münchner Mädchen* (Imma) ist im Organisationsteam mit dabei.