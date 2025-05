Von Leila Herrmann und Eva Pramschüfer

„Die Wohnung ist ein bisschen eng“, sagt Marcel Krauthammer-Hasemann, fast entschuldigend, während er mit überschlagenen Beinen auf dem Bett sitzt, den Rücken an die Wand gelehnt. Über ihm hängt ein schmales Regal, darauf eine kleine, etwas windschiefe Reihe von Büchern. Marcel, 28, nimmt vom Schlafzimmer aus am Interview teil – nicht ganz freiwillig. Im Wohnzimmer ist gerade seine Partnerin, deshalb sei er ausgewichen. Der Wunsch nach Veränderung klingt in diesen ersten Sätzen schon an: mehr Platz, mehr Ruhe, mehr Flexibilität, die nicht von dünnen Wänden und ein paar wenigen Quadratmetern bestimmt ist.