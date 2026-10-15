Zu auffällig, zu weiblich, zu queer: Junge Menschen werden noch immer nach ihrem Auftreten beurteilt, nicht nach dem, was sie können. Drei persönliche Geschichten über Klischees.

Ein Moment der Selbstprüfung: Wie wir wirken, entscheidet oft mit darüber, wie wir behandelt werden.

Zwei goldene Piercings schmücken Paulas Nase. Durch ihre kurz geschnittenen Haare kommen ihre zarten Gesichtszüge umso mehr zur Geltung. „Nimm die Piercings besser raus“, sagt Paulas Freundin, als sie gemeinsam Bewerbungsfotos schießen. Der Ratschlag ist wohlgemeint. Er soll vermeiden, dass Paula schlechtere Chancen hat. Denn schon allein der Schmuck an Paulas Nase kann ausreichen, dass dieser Fall eintritt.