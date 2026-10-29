Die Gründe, warum am kommenden Wochenende Tausende junge Menschen in ganz Deutschland auf die Straße gehen wollen, sind vielfältig: Da sind zum einen hohe Lebenshaltungskosten, die viele Menschen belasten – erst recht jene, die weniger als der Großteil der restlichen Bevölkerung zur Verfügung haben. Hinzu kommt nach Auffassung des Bündnisses „Gen Z regelt“, das an diesem Wochenende bundesweite Proteste organisiert: Während Großkonzerne immer höhere Gewinne einführen, müssten die Belastungen der multiplen Krisen der Gegenwart vor allem jene tragen, die ohnehin nicht so viel haben.

Außerdem geht es in den Protesten um die Wiedereinführung der Musterung und die von manchen befürchtete Rückkehr der Wehrpflicht. Und zu guter Letzt drehen sich die Demnstrationen um das Bildungssystem. Um marode Schulen und Unterrichtsausfall wegen Lehrermangels. „Gespart wird bei Bildung, Sozialem, Kultur und Gesundheit“, heißt es in einem Positionspapier von „Gen Z regelt“. Stattdessen brauche es „eine Politik, die in Bildung, soziale Sicherheit, Gesundheit und bezahlbares Leben investiert – statt bei der jungen Generation zu sparen“.

Ähnlich sehen das Bildungsexperten wie Markus Weinberger. „Der Lehrermangel ist ein Dauerproblem“, kritisierte der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kürzlich im SZ-Interview. Die GEW fordert seit Jahren mehr Ressourcen für Schulen und andere Bildungseinrichtungen.

Deshalb gehen am kommenden Samstag, 31. Oktober, in mehr als 30 Städten voraussichtlich Tausende vorwiegend junge Menschen auf die Straße. In München hat das Bündnis „Gen Z regelt“ von 14 Uhr an eine Demonstration am Geschwister-Scholl-Platz geplant, die nach Polizeiangaben von der Ludwig-Maximilians-Universität zur Münchner Freiheit ziehen soll. Auf der Internetseite des Veranstalters haben sich bis Donnerstagmittag fast 8000 Teilnehmer angemeldet.

Die Behörden rechnen jedoch mit weniger Protestierenden. Die Registrierung lasse sich mit einem Klick im Netz bestätigen und sei unverbindlich, sagt Polizeisprecher Thomas Schelshorn. Deshalb könne man nicht damit rechnen, dass alle Angemeldeten auch tatsächlich kämen. Rückschlüsse auf die Teilnehmerzahl ließen die Registrierungen nicht zu. Prognosen ergäben „hier keinen Sinn“, so Schelshorn.

Nach Angaben des Kreisverwaltungsreferats (KVR) ist die Veranstaltung für bis zu 1000 Demonstrierende angemeldet. Neben München sollen Frankfurt, Berlin, Hamburg und Köln Zentren der bundesweiten Proteste werden – in der Domstadt am Rhein gibt es mit mehr als 12 000 die meisten Anmeldungen.

Angesichts der Bilder aus Frankreich und Italien, wo es im Zusammenhang mit den Protesten zu schweren Ausschreitungen gekommen war, gibt es auch in München die Sorge vor Gewalt. Manche Gewerbetreibende hätten bei der Polizei nachgefragt, womit am Wochenende zu rechnen sei, berichtet Schelshorn. Gleichzeitig betont der Polizeisprecher, dem Präsidium lägen nach wie vor „keine konkreten Hinweise“ vor, wonach es zu Sachbeschädigungen und Gewaltexzessen kommen könnte.

Sollten diese am Samstag dennoch vorkommen, werde man die Verantwortlichen „mit aller Konsequenz“ zur Rechenschaft ziehen. Bei Gewalt sei eine rote Linie überschritten, so Schelshorn. „Friedlich und ohne Waffen“ aber dürfe jeder sein Grundrecht auf freie Meinungsäußerung ausüben. „Dieses Recht schützen wir“, sagt der Polizeisprecher.

Die Sorge vor Gewalt beschäftigt auch die Politik. Zuletzt hatten etwa Politiker von Union und SPD vor einer Eskalation gewarnt. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Alexander Throm, hatte Anfang der Woche der Rheinischen Post gesagt, man müsse „die Gefahr sehr ernst nehmen, dass die angekündigten friedlichen Jugendproteste auch in Deutschland durch linksextreme Kräfte, Teile des migrantischen Milieus und Kriminelle vereinnahmt werden können“.

Der bayerische Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Jürgen Köhnlein, erklärt, politische Forderungen müssten „friedlich und im Rahmen der geltenden Rechtsordnung“ zum Ausdruck gebracht werden. „Gewalt und Plünderungen dürfen nicht zum vermeintlichen Bestandteil einer Protestbewegung werden.“ Köhnlein wirft die Frage auf: „Was wird an einem Schulsystem oder einer Schultoilette besser, wenn Geschäfte verwüstet und Läden geplündert werden?“ Gewaltsame Proteste diskreditierten die Anliegen der Demonstrierenden.

Manche Schülervertreter distanzieren sich von „Gen Z regelt“-Protesten

Die Debatte um eine eventuelle Eskalation der Proteste beschäftigt auch das Bündnis „Gen Z regelt“. Wenige Tage vor den bundesweiten Demonstrationen trat Bundessprecher Gianni Matheja aus Sorge vor Gewalt zurück. In einer Erklärung in den sozialen Medien schrieb der 21-jährige Student, aufgrund der vielen verschiedenen Akteure, die sich in dem Bündnis inzwischen zusammengefunden hätten, sehe er „einen gemeinsamen friedlichen Rahmen“ der Proteste „nicht mehr ausreichend abgesichert“. Matheja ist unter dem Namen „Giannischreibt“ im Netz präsent, allein auf Instagram folgen ihm mehr als 100 000 Follower.

Auch die Bundesschüler*innenkonferenz distanzierte sich von den für Samstag geplanten Protesten. „Gewalt ist keine Lösung“, sagte Generalsekretärin Amy Kirchhoff bei RTL und N-tv. Durch die unklare Organisationsstruktur des losen Bündnisses sei unklar, wer dort eigentlich mitwirke. Die Vertretung der Schülerinnen und Schüler in Deutschland plant stattdessen einen separaten Protest am 20. November in Berlin. Ob weitere Städte wie München dazukommen, ist aktuell noch offen.

Das Bündnis „Gen Z regelt“ wiederum betont, Gewalt ebenfalls abzulehnen. „Unser Protest ist friedlich, ohne Ausnahme“, heißt es. Die Münchner Verantwortlichen der Bewegung waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Mehrere Anfragen der Süddeutschen Zeitung zu den Beweggründen der Protestierenden und der Debatte um eventuelle Gewalt im Zuge der Demonstrationen blieben unbeantwortet.