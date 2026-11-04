Lara ist 24 und pendelt für ihre psychisch erkrankte Mutter nach Hause. Marie hat jahrelang ihre Oma gepflegt. Warum der Ratschlag, sich einfach abzugrenzen, so oft ins Leere läuft.

Zwischen Schreibtisch, Ängsten und Zukunftsplänen: Viele junge Menschen tragen Verantwortung, die man ihnen nicht ansieht.

Lara sitzt erschöpft in der Regionalbahn. Sie hat das ganze Wochenende versucht, „Hoffnung und Positivität auszustrahlen“. Jetzt ist sie müde. Es war „sehr emotional anstrengend“, sagt sie, die „Fassade“ aufrechtzuerhalten. Jetzt braucht sie Ruhe. Sie will „niemanden sehen. Nichts machen.“