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Gen Z und VerantwortungProtect your peace? Für viele junge Erwachsene keine Option

Lesezeit: 9 Min.

Zwischen Schreibtisch, Ängsten und Zukunftsplänen: Viele junge Menschen tragen Verantwortung, die man ihnen nicht ansieht.
Zwischen Schreibtisch, Ängsten und Zukunftsplänen: Viele junge Menschen tragen Verantwortung, die man ihnen nicht ansieht.
Illustration: sted/SZ, Shutterstock

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