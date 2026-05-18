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Gen Z und ErnährungWarum junge Menschen auf Protein fixiert sind – und wann es gefährlich wird

Lesezeit: 9 Min.

Was machen stark polarisierende Ernährungstrends wie High Protein mit jungen Menschen? Wann kippt bewusste Ernährung in zwanghaftes Essverhalten?
Was machen stark polarisierende Ernährungstrends wie High Protein mit jungen Menschen? Wann kippt bewusste Ernährung in zwanghaftes Essverhalten? Collage: sted/SZ, Fotos: imago

Viele junge Erwachsene optimieren sich durch ihre Ernährung und verlieren sich dabei. Über drei junge Menschen, die ihr Essen kontrollieren – oder erst wieder lernen mussten, es zu genießen.

Von Carla Toenneßen

Draußen ist es dunkel. Montagmorgen. Lina kommt gerade vom Sport. Sie geht in die Küche und öffnet den Kühlschrank: Magerquark, Proteinriegel, vorgekochtes Essen in Portionsboxen. Sie nimmt die Mandelmilch heraus, gießt die Flüssigkeit in einen Shaker und mischt Vanille-Proteinpulver unter. Das ist ihr Frühstück. Eine feste Mahlzeit gibt es um zwölf. Der Tag ist geplant, bevor er richtig begonnen hat.

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