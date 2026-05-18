Draußen ist es dunkel. Montagmorgen. Lina kommt gerade vom Sport. Sie geht in die Küche und öffnet den Kühlschrank: Magerquark, Proteinriegel, vorgekochtes Essen in Portionsboxen. Sie nimmt die Mandelmilch heraus, gießt die Flüssigkeit in einen Shaker und mischt Vanille-Proteinpulver unter. Das ist ihr Frühstück. Eine feste Mahlzeit gibt es um zwölf. Der Tag ist geplant, bevor er richtig begonnen hat.