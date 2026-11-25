„Es fühlt sich wie in einem Break-up an.“ Wie geht es jungen Menschen, wenn Job, Liebe oder ein Zuhause fehlt? Sechs Lebensgeschichten über Halt, Verlust und die Suche nach dem eigenen Platz.

„Das wär doch ein guter Job für dich“, sagt eine Kollegin zu Selma. Selma, 27, steht hinter dem Tresen in einem Arthouse-Kino, verkauft Saftschorlen und Chips, scannt Tickets und versucht meistens, alle anzulächeln. Seit zwei Jahren macht sie diesen Nebenjob. Nur ist es leider kein Nebenjob im wörtlichen Sinne, denn seit ebenso vielen Jahren findet sie in dem Beruf, in dem sie ausgebildet ist, keinen Job. Keine Anstellung als forensische Linguistin, obwohl sie einen Bachelor und zwei Masterabschlüsse hat und immer nur gute Noten schrieb.