Ein Bed-and-Breakfast auf Samos, ein Praktikum in Mexiko trotz fester Beziehung, eine Ehe mit 26: Drei junge Frauen erzählen, warum sie Sicherheit gegen einen Sprung ins Ungewisse tauschten.

Woher wissen junge Menschen, dass sie ihrem Leben eine neue Richtung geben sollten? Und welche Auswirkungen hat die Vielzahl möglicher Lebensentwürfe auf ihre Entscheidungsfindung?

Von März bis Oktober stehen Lily und Josefa jeden Morgen um 6.30 Uhr auf. Sie backen Brot, machen Spiegeleier, Rühreier und selbst gemachte Marmelade, bereiten Matcha und Cappuccino vor. Danach setzen sie sich mit einer Tasse Kaffee auf die Terrasse ihres Hotels und blicken auf das Meer.