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Gen Z und mentale GesundheitMalen gegen die Monster im Kopf

Lesezeit: 9 Min.

Kann Kunst bei der Bewältigung von Schmerz oder schwierigen Erfahrungen helfen?
Kann Kunst bei der Bewältigung von Schmerz oder schwierigen Erfahrungen helfen?
Foto: IMAGO/YAY Images

Schwarze Grübelwolken, traurige Songs, wilde Rhythmen: Für Luna, Zoe und Timothy ist Kunst ein Ventil. Was kreative Arbeit mit Schmerz machen kann – und warum sie keine Therapie ersetzt.

Von Muna Weber

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Auf dem Papier ist eine riesige Wolke aus schwarzem Gekritzel zu sehen. Die Linien überlagern sich, wickeln sich mal fester, mal lockerer umeinander. Ein Spinnennetz aus verworrenen Gedanken. Und mittendrin, gefangen in den kleinen weißen Flecken, wo das Netz lockerer ist, hängen Gesichter. Manche haben dreieckige Augen und scharfe Zähne, anderen laufen die Tränen herunter. Ein Gesicht scheint sich aufzulösen, ein anderes blickt wütend aus dem Wirrwarr hervor. Darunter schweben in der Leere die Worte: In my mind.

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