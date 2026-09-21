Beim ersten Date kommt die Frage: „Was machst du in deiner Freizeit?“ Für Julia klingt sie wie ein Test. Während andere scheinbar ihre eine große Leidenschaft gefunden haben, fragt sie sich: Fehlt ihr etwas?

Braucht jeder junge Mensch die eine große Leidenschaft? Was passiert, wenn wir sie nicht finden? Und warum glauben wir überhaupt, dass wir uns für etwas begeistern müssen?

Es war nur eine harmlose Frage. Aber Julia fühlte sich unter Druck. Bei einem ersten Date. „Was machst du in deiner Freizeit?“, hatte der junge Mann gefragt. Für Julia klang das nicht nach Small Talk, sondern nach der unausgesprochenen Erwartung, eine besondere Leidenschaft vorweisen zu müssen. Sie geht zum Sport, trifft Freunde, liebt Konzerte und liest. Doch plötzlich fragte sie sich: Macht das nicht jeder? Reicht das? Oder muss man für etwas brennen, um interessant zu sein? Der junge Mann mit den Sommersprossen und dem leichten Schnäuzer machte sie ohnehin nervös – und die Frage verstärkte das.