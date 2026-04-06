Lars ist groß, hat Sommersprossen und rötliche Haare. Er ist 25 Jahre alt und macht eine Ausbildung zum Erzieher in München. Und damals? Da hat er die Tür des Klassenzimmers „mehr von außen als von drinnen“ betrachtet, wie es sein Lehrer immer pflegte zu sagen. Und wenn er dort auf dem Flur saß, hörte er das Lachen seiner Mitschüler noch dumpf nach. „Und das war irgendwie das Ziel“, sagt er und grinst. „Alle zum Lachen zu bringen.“ Er war der Klassenclown. Hauptsache, jemand lachte. Hauptsache, es wurde nicht still.