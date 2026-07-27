Die Luft über dem Rollfeld flimmert. Die Abendsonne taucht das Innere der großen Empfangshalle des Lissabonner Flughafens in ein orangefarbenes Licht. Ich stehe vor den Abflugtafeln und lasse meinen Blick über die riesigen Bildschirme schweifen.
HeimatIch fliege nach Hause – und weiß nicht, wo das ist
Lesezeit: 8 Min.
Seit drei Jahren pendelt unsere Autorin zwischen München und Barcelona. Ihr Elternhaus in München gibt es noch – aber ist es noch ihr Zuhause? Über ein Gefühl, das sich gerade neu erfindet.
Ein Essay von Kari Egeling
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