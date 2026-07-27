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HeimatIch fliege nach Hause – und weiß nicht, wo das ist

Lesezeit: 8 Min.

Für viele junge Menschen ist ein Zuhause kein fester Ort mehr. Funktioniert die klassische Vorstellung von zu Hause für junge Menschen heutzutage nicht mehr? Oder wird ein sicheres Zuhause gerade deshalb wichtiger, weil die Welt beweglicher und unkontrollierbarer geworden ist?
Für viele junge Menschen ist ein Zuhause kein fester Ort mehr. Funktioniert die klassische Vorstellung von zu Hause für junge Menschen heutzutage nicht mehr? Oder wird ein sicheres Zuhause gerade deshalb wichtiger, weil die Welt beweglicher und unkontrollierbarer geworden ist? Unai Huizi/IMAGO/imagebroker

Seit drei Jahren pendelt unsere Autorin zwischen München und Barcelona. Ihr Elternhaus in München gibt es noch – aber ist es noch ihr Zuhause? Über ein Gefühl, das sich gerade neu erfindet.

Ein Essay von Kari Egeling

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Die Luft über dem Rollfeld flimmert. Die Abendsonne taucht das Innere der großen Empfangshalle des Lissabonner Flughafens in ein orangefarbenes Licht. Ich stehe vor den Abflugtafeln und lasse meinen Blick über die riesigen Bildschirme schweifen.

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