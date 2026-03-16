Lisa steht in der Küche und schneidet eine Paprika in dünne Streifen. Jana sitzt am Esstisch und schaut zu. Draußen ist es dunkel, Samstagabend. Kerzen leuchten – so wie Lisa es mag. Immer wieder bringt Jana ihr Kerzen mit. Lisa legt die Paprikastücke in eine große Schüssel und holt den Salat aus dem Kühlschrank. Sie geht zur Spüle, ihr Blick fällt auf die große Kaffeemaschine. Der Siebträger hängt noch.
Freundschaften in der Gen ZWie Paare – nur ohne Liebe
Lesezeit: 9 Min.
Sie kochen, streiten, schlafen im selben Bett – und sind doch nur Freunde. Immer mehr junge Menschen suchen Nähe jenseits der Liebe. Was das über ihre Generation verrät.
Von Carla Toenneßen
Erste große Liebe:War sie die Eine?
Stella träumte mit Ben vom Heiraten, Majolie hätte Lena ewig beim Tanzen zusehen können, und Noah fühlte sich bei Solea zum ersten Mal zu Hause. Dann war es vorbei – es blieb die Frage: Wird es jemals wieder so intensiv?
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