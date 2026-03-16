Zum Hauptinhalt springen

Freundschaften in der Gen ZWie Paare – nur ohne Liebe

Lesezeit: 9 Min.

Freunde werden immer wichtiger im Leben junger Menschen. Ist das ein Weg, um nicht allein zu sein? Werden Beziehungen neu gedacht? Wird die Liebe offener?
Freunde werden immer wichtiger im Leben junger Menschen. Ist das ein Weg, um nicht allein zu sein? Werden Beziehungen neu gedacht? Wird die Liebe offener? Jessy Asmus

Sie kochen, streiten, schlafen im selben Bett – und sind doch nur Freunde. Immer mehr junge Menschen suchen Nähe jenseits der Liebe. Was das über ihre Generation verrät.

Von Carla Toenneßen

Lisa steht in der Küche und schneidet eine Paprika in dünne Streifen. Jana sitzt am Esstisch und schaut zu. Draußen ist es dunkel, Samstagabend. Kerzen leuchten – so wie Lisa es mag. Immer wieder bringt Jana ihr Kerzen mit. Lisa legt die Paprikastücke in eine große Schüssel und holt den Salat aus dem Kühlschrank. Sie geht zur Spüle, ihr Blick fällt auf die große Kaffeemaschine. Der Siebträger hängt noch.

Zur SZ-Startseite

Erste große Liebe
:War sie die Eine?

Stella träumte mit Ben vom Heiraten, Majolie hätte Lena ewig beim Tanzen zusehen können, und Noah fühlte sich bei Solea zum ersten Mal zu Hause. Dann war es vorbei – es blieb die Frage: Wird es jemals wieder so intensiv?

SZ PlusVon Sophie Gartmann

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite