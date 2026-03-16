Lisa steht in der Küche und schneidet eine Paprika in dünne Streifen. Jana sitzt am Esstisch und schaut zu. Draußen ist es dunkel, Samstagabend. Kerzen leuchten – so wie Lisa es mag. Immer wieder bringt Jana ihr Kerzen mit. Lisa legt die Paprikastücke in eine große Schüssel und holt den Salat aus dem Kühlschrank. Sie geht zur Spüle, ihr Blick fällt auf die große Kaffeemaschine. Der Siebträger hängt noch.