In der Mitte des Raumes steht eine große, gedeckte Tafel. Rote Tischdecke, eine bunte Vase voller Lilien, kleine Schälchen mit Oliven. An jedem Platz steht außerdem ein Kärtchen, auf dem in geschwungenen Buchstaben ein Name steht. „Es soll etwas Besonderes sein“, erklärt Hannah Behrens.

Als MuseDuo veranstalten Hannah Behrens, 27, und Nina Boss, 28, ein- bis zweimal die Woche kreative Veranstaltungen in München, bei denen der Fokus nicht auf einem perfekten künstlerischen Ergebnis liegt. Stattdessen stehen neue Bekanntschaften, ein schöner Abend und etwas Abstand vom Alltag im Fokus. „Dass man mal rauskommt von daheim, vom Scrollen, etwas mit den Händen macht und vor allem auch andere Mädels kennenlernt“, sagt Nina.

Elli wusste nicht, wo sie in München anfangen sollte, neue Freunde kennenzulernen

Die Kulisse dafür bietet der Heiße-Liebe-Store nahe der Theresienwiese, den die beiden für ihre Events anmieten. Grüne Säulen, rosa Regale, blaue und grüne Sessel. Schon der Raum wirkt einladend, bunt und etwas zusammengewürfelt. Wie die Zielgruppe von MuseDuo. Denn: Viele junge Frauen kommen allein zu den Veranstaltungen, suchen hier neue Kontakte.

Elli zum Beispiel. Vor Kurzem ist sie für einen neuen Job nach München gezogen. Sie wusste nicht, wo sie anfangen sollte, Menschen kennenzulernen. Als sie die Ankündigung für das Event auf Instagram sah, meldete sie sich spontan an, erzählt sie.

Laut der Studie „Einsamkeit junger Menschen 2024 im europäischen Vergleich“ der Bertelsmann-Stiftung fühlt sich rund jeder zweite junge Erwachsene in Deutschland (51 Prozent) moderat oder stark einsam. Die Jugendtrendstudie 2026 des Instituts für Generationenforschung in Kooperation mit der Universität Augsburg zeigte kürzlich einen Zusammenhang zwischen Einsamkeit bei der Generation Z, Social-Media-Konsum und einem Mangel analoger Begegnungen auf. Für diese Studie wurden 4865 junge Menschen zu ihren Sorgen befragt.

Hier setzt MuseDuo an. Begegnungen in der echten Welt, mit einem möglichst niederschwelligen, kreativen Impuls. An diesem Abend: Fußmatten bemalen. An jedem Platz liegen eine Matte, zwei Pinsel, ein Tuch und ein Wasserbecher bereit.

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Etwa zehn Minuten vor Beginn tritt die erste Teilnehmerin von der regennassen Straße in den warmen Raum – Michaela, eine Stammkundin. Hannah eilt zur Tür und umarmt sie überschwänglich. „War dein Urlaub schön?“, fragt Michaela, Hannah bewundert ihre neue Herbstjacke. Sie tauschen sich aus, wie Freundinnen, die sich lange nicht gesehen haben.

Seit Hannah und Nina vor eineinhalb Jahren mit ihren Events angefangen haben, hat sich bereits eine kleine Community gebildet. „Das ist auch unser Ziel“, sagt Nina. „Einen Raum schaffen, wo sich jeder wohlfühlt.“ Die Veranstaltungen stehen allen offen, sprechen aber hauptsächlich eine weibliche Zielgruppe an. An der Fensterfront hängen Plakate mit der Aufschrift „Girls just wanna have fun and be creative“. Events stehen unter Mottos wie „Mamma Mia“ oder „Die Wilden Hühner“.

Hannah beschreibt das als „Girlhood“. Nina sagt: „Ich habe das Gefühl, Frauen untereinander können sich gut gegenseitig das Gefühl geben: Ich nehm’ dich auf. Das schaffen diese Mädels immer untereinander.“

Durch die Fensterfront blicken Passanten neugierig in den Raum. „Schön, dass ihr da seid“, begrüßt Hannah die Gruppe, als alle Hocker besetzt sind. Sie erklärt, wie man mithilfe von Klebeband ganz einfach ein Streifenmuster gestalten kann und wie man die Farbe am besten auf die robuste Oberfläche der Fußmatten aufträgt. Der Trick: Tupfen statt Streichen.

„Wir machen immer Aktivitäten, bei denen es nicht darum geht, dass da am Ende perfekte Dinge herauskommen“, erklärt Nina. Alle seien in ihrer Gestaltung völlig frei; „so kommen auch schon Gespräche zustande“.

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Hannah und Nina selbst sind in München aufgewachsen, sie kennen einander, seit sie sich in der fünften Klasse kennengelernt haben. „Hannah war der Streber, Nina war der Klassenclown“, sagt Nina. Beide lachen bei der Erinnerung.

Die Schwierigkeiten, in München Anschluss zu finden, haben die beiden nur am Rande miterlebt. „Wir hatten das am Anfang gar nicht so auf dem Schirm“, sagt Hannah. Ursprünglich wollten sie mit MuseDuo schöne Erlebnisse anbieten, zu denen man mit einer Freundin kommen kann. Doch entgegen ihrer Erwartungen kamen teilweise hundert Prozent der Teilnehmenden allein. „Das Bedürfnis, Menschen kennenzulernen, ist so groß“, sagt Hannah, Nina nickt zustimmend.

Die Erkenntnis: „Wir müssen die Leute connecten!“ Das Kreative helfe dabei, erklärt Hannah. „Wenn man sich einfach nur an einen Tisch setzt und unterhält, dann muss man ein Thema finden. Der Druck ist hoch, das Gespräch am Laufen zu halten“, sagt sie. Beim Auswählen von Schablonen, Suchen nach Inspirationen und Vergleichen von Motiven dagegen, passiert das häufig ganz natürlich. Hannah sagt: „Das Kreative verbindet und macht es zu einem ganz einfachen Thema, über das man connecten kann.“

Während die Teilnehmenden malen, sind Hannah und Nina mittendrin, geben Tipps, quatschen und verteilen Komplimente. In manchen Momenten sind alle konzentriert; dann hört man nur das Tupfen der Pinsel auf der rauen Oberfläche und Olivia Dean aus dem Lautsprecher. In anderen Momenten überlappen sich die Gespräche, überall wird sich ausgetauscht und gelacht. „Das ist unser schönster Sound“, sagt Nina und lächelt.

„Am Ende sieht man immer Mädels Nummern austauschen und Gruppen machen“, erzählt Hannah. „Und manchmal kommen die dann zusammen zum nächsten Event“. Auch Nina lächelt: „Das ist das schönste Kompliment an uns.“