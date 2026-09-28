Mit Freundinnen sind Lioba, Clara und Valerie selbstbewusst, witzig und schlagfertig. Doch beim Dating machen sie sich kleiner, sagen Ja, wenn sie Nein meinen – und verlieren den Kontakt zu sich selbst.

Valerie erinnert sich noch deutlich an das Gefühl des billigen, roten Plastikstoffs auf ihrer Haut. Sie schwitzte fürchterlich darin. Und außerdem verrutschte der Ausschnitt des Kleids ständig. Warum hatte sie das alte Teil nur wieder ausgekramt? Warum lag es nicht längst im Müll? Wenn sie ehrlich mit sich war, dann wusste sie ganz genau, warum. Da der junge Mann, auf den sie damals in der stechenden Julisonne des letzten Jahres wartete, einmal beiläufig erwähnt hatte, dass sie darin „so hübsch“ aussehe.