Ausbildung in der GastronomieIst die Gen Z geeignet für die harte Arbeit in der Küche?

Lesezeit: 4 Min.

Bei der „Youngstar Week“ in der Alten Brennerei hatten die Jungköche Henning Geier (links) und Johannes Kipper das Sagen. Trotzdem hat Geier das Restaurant inzwischen verlassen – er hat andere Pläne.
Bei der „Youngstar Week“ in der Alten Brennerei hatten die Jungköche Henning Geier (links) und Johannes Kipper das Sagen. Trotzdem hat Geier das Restaurant inzwischen verlassen – er hat andere Pläne. (Foto: Stephan Rumpf)

Den rauen Ton vom Chef hinnehmen? Wochenenden für die Arbeit opfern? Rohes Fleisch anfassen? Die Gen Z gilt vielen als wenig belastbar. Küchenchefs berichten von ganz neuen Herausforderungen bei der Ausbildung angehender Köche.

Von Sarah Maderer

Wie filetiert man einen Fisch, wie zerlegt man ein Lamm und wie kommt der Radi vom Feld ins Wiesnzelt? Christian Müller lässt sich für seine auszubildenden Köchinnen und Köche allerhand einfallen, um sie für seinen Beruf zu begeistern. Wenn dann aber eine angehende Köchin bei der Lamm-Schulung kein rohes Fleisch anfassen möchte oder beim Ausflug zur Gärtnerei bloß zwei von sechzehn Azubis mitfahren, treiben ihn seine Zöglinge doch zuweilen zur Weißglut.

