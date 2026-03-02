Wie filetiert man einen Fisch, wie zerlegt man ein Lamm und wie kommt der Radi vom Feld ins Wiesnzelt? Christian Müller lässt sich für seine auszubildenden Köchinnen und Köche allerhand einfallen, um sie für seinen Beruf zu begeistern. Wenn dann aber eine angehende Köchin bei der Lamm-Schulung kein rohes Fleisch anfassen möchte oder beim Ausflug zur Gärtnerei bloß zwei von sechzehn Azubis mitfahren, treiben ihn seine Zöglinge doch zuweilen zur Weißglut.
Ausbildung in der GastronomieIst die Gen Z geeignet für die harte Arbeit in der Küche?
Lesezeit: 4 Min.
Den rauen Ton vom Chef hinnehmen? Wochenenden für die Arbeit opfern? Rohes Fleisch anfassen? Die Gen Z gilt vielen als wenig belastbar. Küchenchefs berichten von ganz neuen Herausforderungen bei der Ausbildung angehender Köche.
Von Sarah Maderer
Wirt der Schwabinger 7:"Die frisierten Gockel gingen woanders hin"
Gerd Waldhauser führte mehr als ein halbes Jahrhundert lang die Schwabinger 7, wo es wild zuging wie nirgendwo in München. Nun hat der 83-Jährige das Kellerlokal abgegeben. Ein Gespräch über Exzess, das München von früher und die Jugend von heute.
Lesen Sie mehr zum Thema