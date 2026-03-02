Wie filetiert man einen Fisch, wie zerlegt man ein Lamm und wie kommt der Radi vom Feld ins Wiesnzelt? Christian Müller lässt sich für seine auszubildenden Köchinnen und Köche allerhand einfallen, um sie für seinen Beruf zu begeistern. Wenn dann aber eine angehende Köchin bei der Lamm-Schulung kein rohes Fleisch anfassen möchte oder beim Ausflug zur Gärtnerei bloß zwei von sechzehn Azubis mitfahren, treiben ihn seine Zöglinge doch zuweilen zur Weißglut.