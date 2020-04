Die Bewegung "The World Groove Movement" bietet täglich ein Live-Tanzerlebnis an - über die Plattform "Zoom", bei der sich alle "Bild in Bild" sehen können. Motto: Jeder kann tanzen, nur trauen muss man sich.

Wie tanzt man richtig? Da gibt es eigentlich nur eine Antwort, und die stammt von Mark Twain: "Tanze, als würde niemand zusehen." Die Bewegung "The World Groove Movement" führt den Gedanken noch ein wenig weiter. "Du kannst nicht tanzen? Mach deine Lieblingsmusik an, stell dich entspannt hin, lass deine Schultern locker. Und jetzt schreib deinen Namen mit dem Hintern in die Luft. Boom!" Soll heißen: Jeder kann tanzen, nur trauen muss man sich. Genauso zwanglos, aber taktvoll, führen die Lehrer, die hier neudeutsch Facilitators heißen, durch ihre Tanztreffs. Blöd nur, dass jetzt wirklich niemand zusieht, solange man zu Hause tanzen muss. Muss aber nicht sein, denn Groove Germany bietet nun täglich ein Live-Tanzerlebnis eines anderen Leiters an (außer Karfreitag), und das über die Plattform Zoom, bei der sich alle "Bild in Bild" sehen können: "Alle zusammen, aber jeder auf seine einzigartige Weise."

Groove Germany, gemeinsame Tanz-Events mit Anleitung täglich um 19 Uhr, Termine und Links zu Zoom auf groove-germany.de