14. September 2018, 18:57 Uhr Gemeinschaftsprojekt Eine Kinderarztpraxis für Riem

Anfang 2019 soll eine medizinische Einrichtung für Heranwachsende öffnen - endlich

Die Messestadt Riem ist Münchens kinderreichster Stadtteil. In nahezu der Hälfte aller dortigen Haushalte leben Kinder, ein Drittel der mehr als 15 000 Messestadtbewohner ist noch keine 18 Jahre alt. Umso schlimmer, dass es bislang keine kinder- und jugendärztliche Praxis in dem Viertel gibt. Doch dieser Mangel wird demnächst ein Ende haben.

Als Gemeinschaftsprojekt der Landeshauptstadt, des Vereins PaedNetz München, der Kassenärztlichen Vereinigung und der Gemeinnützigen Gesellschaft Startstark entsteht in der Messestadt eine Kinder- und Jugendarztpraxis. Voraussichtlich Anfang nächsten Jahres öffnet die neue medizinische Einrichtung ihre Pforten. Einen großen Anteil am Zustandekommen des Projekts haben die Leser der Süddeutschen Zeitung, die Geld für den Adventskalender gespendet haben. Wie SZ-Lokalchefin Nina Bovensiepen bei der Veranstaltung zum 70-jährigen Bestehen der Spendenaktion mitteilte, wird der Adventskalender 140 000 Euro beisteuern, um die Ausstattung der Praxis zu finanzieren. Dazu gehören medizintechnische Geräte für die drei Behandlungszimmer ebenso wie etwa Tische und Stühle für die psychosoziale Beratung, Kinderspielzeug oder das Mobiliar der Teeküche.

Bislang war es so, dass die Bewohner der Messestadt, die mehr als 120 Nationen angehören, weite Wege zurücklegen mussten, wenn sie einen Kinderarzt konsultieren wollten. Es hatte sich keine Fachärztin und kein Facharzt gefunden, die das wirtschaftliche Risiko auf sich genommen hätten, unter den geltenden kassenärztlichen Rahmenbedingungen in der Messestadt eine Praxis zu eröffnen. Nun entsteht eine Art Gemeinschaftspraxis, in der andernorts niedergelassene Kinder- und Jugendärzte abwechselnd Dienst tun. Die Praxisräume, die sich an der Werner-Eckert-Straße 10 befinden, stellt die Startstark-Gesellschaft zur Verfügung. Das städtische Gesundheitsreferat stellt Zuschüsse bereit, um die medizinischen Fachangestellten zu finanzieren. Neben der medizinischen Versorgung soll es auch sozialpädiatrische Angebote geben, welche die bereits bestehenden Einrichtungen in der Messestadt ergänzen.