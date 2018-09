27. September 2018, 18:55 Uhr Gelungenes Projekt Tanz ab

"Eine Art Charakterschule" - Mit ihrem Verein "Dance against" motiviert Birgit Schober junge Menschen, nein zu Drogen und Gewalt zu sagen

Von Christiane Bracht, Karlsfeld

Am Anfang war es nur eine vage Idee. Ein Wunsch, mal etwas Gutes zu tun, so wie ihn viele Menschen haben. Doch bei Birgit Schober ist daraus eine Lebensaufgabe und ihr Beruf inzwischen zur Nebensache geworden. Bis vor vier Jahren leitete sie noch eine Tanzschule, jetzt hat sie einen Bürojob, der ihr viel Zeit lässt für "Dance against". Gegen etwas tanzen?

Im Dezember 2011 hat Schober den Verein gegründet, um sich an Schulen für ein drogen- und gewaltfreies Leben zu engagieren. Tanzen war schon immer ihr Leben. Sie will damit etwas bewegen. Eine ganze Reihe von Fortbildungen hat Schober inzwischen besucht, ihre ganze Energie in diese Vision investiert. Eines Tages, so hofft die 52-Jährige, wird "Dance against" bundesweit Kindern und Jugendlichen helfen, "nein" zu Drogen und zu Gewalt zu sagen. Es ist also eher: gegen etwas antanzen.

Wie soll das funktionieren? Vorträge und mahnende Worte, abschreckende Bilder und erhobene Zeigefinger gibt es genug. "Wir wollen die Kinder stark machen fürs Leben", erklärt sie ihr Konzept. "Eine Art Charakterschule. Prävention mit negativen Darstellungen funktioniert nicht. Das sieht man an Zigarettenwerbung." Der Fokus ihres Konzepts soll auf positiven Erfahrungen liegen: Integration statt Ausgrenzung. Gemeinsam ist man stark, nicht nur als Gruppe, sondern auch jeder einzelne.

Deshalb soll die Präventionsarbeit von "Dance against" in jeder Schule mit einem großen Flashmob beginnen. Alle Schüler von der fünften bis zur zwölften Klasse sollen mitmachen - auch die Lehrer. "Das erzeugt eine Verbundenheit." Eine Verbundenheit, die manch einem fehlt.

Die Ursache von Gewaltausbrüchen sei oft Mobbing, erklärt Birgit Schober. Das hätten die letzten Gewalttaten gezeigt, wie etwa der Amoklauf im Olympia Einkaufszentrum (OEZ) in München. Für die Betroffenen sind die Ausgrenzung, die vielen Schikanen und seelischen Quälereien eine schreckliche Erfahrung, die dann oft mit Rachegelüsten einhergeht. Andere wiederum versuchen, der Realität durch Drogenkonsum zu entkommen. Schober will dem entgegenwirken. Lange hat sich die 52-Jährige mit Psychologie und Pädagogik befasst, immer wieder verschiedene Ideen diskutiert. Noch intensiver hat sie sich aber mit dem Amoklauf im OEZ beschäftigt. Denn sie selbst war mitten drin, als im Juli 2016 die Schüsse fielen.

Schober hatte sich zusammen mit ein paar anderen in einem winzigen Schuhgeschäft verschanzt, unweit des Tatorts, als die Polizei die Räume stürmte. Auf der Flucht nach draußen blickte sie plötzlich in den Lauf eines Maschinengewehrs. "Hände hoch! An die Wand!", brüllte jemand. Es war nicht der Täter. Es war ein Polizist.

Dennoch, Birgit Schober hatte panische Angst. Erst nach und nach bemerkte sie, dass sie in einer Blutlache stand. Irgendwie gelangte sie nach draußen auf den Parkplatz. Sie wollte zu ihrem Auto, wegfahren, doch der Amokläufer schoss vom Dach herunter auf alles, was sich bewegte.

Schober entkam unverletzt. Die Tat hinterließ trotzdem Spuren: "Ich konnte das Haus nicht mehr verlassen, hatte Angst und Panik." Erst eine Traumatherapie befreite sie von den Schrecken. "Gewalt kann jeden aus dem Nichts treffen."

Diese Erfahrung hat sie noch zielstrebiger gemacht. Schon während der Tat hatte Schober sich geschworen: "Ich war nicht umsonst dabei." Seither setzt sie allen Ehrgeiz daran, "Dance against" voranzubringen. 2010, als sie mit dem Projekt begann, waren Gewalt und Drogen noch kein Thema für die zierliche, gepflegte Frau. "Ein Glas Sekt und ich bin volltrunken", lacht Schober. Nicht einmal geraucht habe sie. Die Idee kam eigentlich vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK). An das hatte sie sich gewendet. Die Lebensretter brauchten damals Geld für einen Bereitschaftswagen in Karlsfeld und Schober wollte mit Tanzstunden an Schulen dafür Spenden sammeln. Doch der Vorstand winkte ab: "Die Eltern spenden nur, wenn es ihre Kinder betrifft. Drogen und Gewalt ist meist ein Problem an der Schule."

Der Geschäftsführer von "Keine Macht den Drogen", Florian Beckenbauer, zeigte ihr einen Flashmob von der norwegischen Band Madcon. Ein gigantischer Erfolg. Das begeisterte Schober. Auf der Dachauer Informations- und Verkaufsausstellung (Diva) wagte sie das Experiment,animierte die Leute, gegen Drogen und Gewalt zu tanzen. Die Leute machten mit. Selbst die Senioren. Dann streckte sie beide Daumen hoch und brüllte: "Let's dance" und alle bewegten sich zur Musik. "Das war der Wahnsinn. Der Saal hat gekocht."

Doch die Schulen öffneten nicht sofort ihre Türen für diese Art der Präventionsarbeit. Die Direktoren verwiesen darauf, dass nur Vereine Zutritt erhalten, keine kommerziellen Tanzschulen. Schober fand sieben Mitstreiter und gründete "Dance against". Doch man war sich einig: Tanzen allein reicht nicht, um Jugendliche von Drogen und Gewalt fernzuhalten. Ein Konzept musste her. Mehr als 40 000 Euro hat das Projekt laut Schober bereits verschlungen. Seminare, Fortbildungen, ein Film und mehr als 20 Aktionen gegen Drogen und Gewalt. Nun fehlt Geld, um das Erarbeitete zügig umzusetzen. Mindestens 20 000 Euro wären nötig, sagt Schober.

Zwölf kleine Filme will "Dance against" drehen - am liebsten mit Schauspielern. Denn nach dem gemeinsamen Start des Präventionsprogramms mit einem großen Flashmob, an dem alle teilnehmen und ein Zeichen für ein drogen- und gewaltfreies Leben setzen, sollen die Teilnehmer weiterhin jeden Monat mit Hilfe eines Films inspiriert werden, ihr Leben positiv zu gestalten. So sollen sie auf diese Weise sehen, was zum Beispiel Missachtung und Ausgrenzung anrichten kann und was im Gegensatz dazu Bestätigung auslöst. Thematisiert werden soll auch das Gefühl, nicht gebraucht zu werden, erklärt Schober. Sie will die Schüler so zur Selbstreflexion anregen. Nach dem Konzept sollen auch Lehrer entsprechend dieser Philosophie online geschult werden. Für Schüler will der Verein ein Online-Portal einrichten. Außerdem plant Schober Klassenausflüge.

Der große Wurf oder graue Theorie? Die Schulleiterin der Adolf-Kolping-Berufsschule in München scheint überzeugt. Sie hat Schober die Tür geöffnet, mit ihren Schülern einen Flashmob einstudieren und einen Film drehen lassen. Es ist eine Lehrerpräsentation für das Projekt.

Auch in Markt Indersdorf hatte die Karlsfelderin bereits Erfolg. Eines Tages rief eine 14-jährige Schülerin an und bat sie zu kommen. In ihrer Schule gäbe es akute Drogenprobleme, sagte die Jugendliche besorgt. Eine Art Hilfeschrei. Kurz zuvor war das junge Mädchen auf "Dance against" aufmerksam geworden. Zusammen mit Prince Damien, bekannt aus "Deutschland sucht den Superstar", brachte Schober 300 Jugendliche in Markt Indersdorf ins Tanzfieber.

Prince Damien wurde "Botschafter für ein Leben frei von Gewalt und Drogen". 14 Mal trat er mit Schober gemeinsam auf, um ein Zeichen zu setzen. Darunter einige Male auf dem Streetlife-Festival in München. "Wir haben einen Flashmobmarathon gemacht." Auch der Staat ist auf sie aufmerksam geworden: Die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler hat "Dance against" und seine Flashmobs bereits 2014 als "Projekt des Monats Dezember" ausgezeichnet. Auch das Bayerische Kultusministerium habe signalisiert, dass der Verein an den Schulen erwünscht ist, sagt Schober. "Ich hätte nie gedacht, dass so eine Dimension annimmt", sagt sie.

Manchmal habe sie schon ans Aufhören gedacht, gibt sie zu. Vor vier Jahren etwa, als sie ihre Dachauer Tanzschule schließen musste, weil der Vermieter lieber ein Boxstudio in den Räumen eröffnen wollte. Oder als sie bei einem Wohnungsbrand alles verlor. Die Herzkrankheit ihrer Tochter brachte sie ebenfalls an den Rand ihrer Kräfte. Doch dann habe sie an die vielen persönlichen Schicksale gedacht, die die Menschen ihr erzählt hatten. Vor allem aber an ihre eigene Gewalterfahrung im OEZ. "Es war ein Albtraum, als das Maschinengewehr auf mich gerichtet war", sagt sie noch einmal.