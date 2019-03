15. März 2019, 18:57 Uhr Geldbeutelwaschen Tradition, missbraucht als Werbespektakel

Das Leserforum des SZ-Ressorts "München-Region-Bayern" erreichen Sie per E-Mail unter forum-region@sueddeutsche.de , per Fax unter 089/2183-8295 oder postalisch unter: Süddeutsche Zeitung, Leserforum Region, Hultschiner Straße 8, 81677 München.

stellen keine redaktionelle Meinungsäußerung dar, dürfen gekürzt und digital veröffentlicht werden unter Angabe von Name und Wohnort. Briefe ohne Nennung des vollen Namens werden nicht veröffentlicht. Bitte geben Sie für Rückfragen Ihre Adresse und Telefonnummer an.

"Fischbrunnenwasser und Freibier" vom 7. März:

Lächerlicher Zirkus

Dass man eine "Tradition" für lächerliche 200 Liter Freibier an einen bayerisch-niederländischen Braukonzern als Werbeveranstaltung verkauft, finde ich schon bedenklich. Und dass sich unsere Stadtpolitiker da zur Verfügung stellen, auch. Wenn man an die Tradition glaubt, hilft es auch, wenn man den Geldbeutel ohne Öffentlichkeitszirkus wäscht.

Dass ein paar Wiesenwirte auch dabei waren, verwundert nicht, denn es ist ja allgemein bekannt, dass das Oktoberfest für die Wirte und Brauereien ein reines Zuschussgeschäft ist. Nur noch wegen der Tradition betrieben sie Festzelte. Übrigens, wie viel Freibier gab es für die SZ-Redaktion für den Abdruck des mit Braueiwerbung verunzierten Fischbrunnens? Darauf eine Maß selbstbezahlten ...ator. Johann Schredl, München

Würdelose Werbung

Schade, dass sich die Damen und Herren der Stadtspitze nicht zu schade sind, eine Urmünchner Tradition zur Reklameveranstaltung für eine Brauerei umzufunktionieren. Ob die fotogene Anbringung des Werbebanners am Fischbrunnen wenigstens ordentlich Geld in den Stadtsäckel gespült hat? Angesichts des gelieferten Freibieres wohl nicht. Wieder einmal wird alles und jedes ökonomisiert, es geht um Verdienst und Geschäft, nicht um die Hoffnung der kleinen Leute auf den höheren Segen, der auch ihnen etwas in den gewaschenen Säckel spülen möge. Von diesen "kleinen Leuten" kommt der Brauch des Geldbeutelwaschens, der sich laut Veröffentlichung der Stadt München selbst im Jahre 2012 bis ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen lässt.

Dass sich die versammelte Stadtspitze jeder Couleur bei dieser Traditionsveranstaltung als Werbefiguren für eine Brauerei hergibt, ist geschmack- und würdelos und ein Affront gegenüber allen anderen typisch münchnerischen Betrieben. Dr. Ulrich Bracker, Weilheim