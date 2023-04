Der 25-Jährige gesteht seine Mitwirkung in einer Bande, die 2018 in Germering beim Polizeieinsatz im Zuge des Raubs drei Beamte des Spezialeinsatzkommandos verletzt und sechs Polizeifahrzeuge beschädigt hat.

Nach seinem Geständnis kann ein Mitglied einer Geldautomatensprenger-Bande mit einer Haftstrafe zwischen dreieinhalb und viereinhalb Jahren rechnen. Auf dieses Strafmaß, in das eine ältere Verurteilung einfließen soll, haben sich die Parteien am Dienstag vor dem Landgericht München I verständigt. Darüber hinaus soll der Haftbefehl aufgehoben werden, so dass der angeklagte 25-jährige Niederländer nach seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft in München in seine Heimat zurückkehren kann, um dort die Haft zu verbüßen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, als Mitglied einer Bande aus Niederländern mit zumeist marokkanischen Wurzeln an der logistischen Vorbereitung der Sprengung eines Geldautomaten beteiligt gewesen zu sein. Bei dem folgenden Polizeieinsatz wurden im Herbst 2018 in Germering bei München drei Beamte des Spezialeinsatzkommandos verletzt und sechs Polizeifahrzeuge beschädigt. Konkret soll der damals 21-Jährige für die Anmietung von Autos zuständig gewesen sein, mit denen Geldautomaten im Großraum München ausgespäht wurden.