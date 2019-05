31. Mai 2019, 15:40 Uhr Geldautomaten-Sprengung Mutmaßliche Bandenmitglieder festgenommen

Mitarbeiter der Spurensicherung arbeiten an dem abgesperrten Tatort in Germering an beschädigten Fahrzeugen.

Die Polizei stellt vier Frauen und Männer, die Geldautomaten in der Region München gesprengt haben sollen. In Germering kam es zwischen der Bande und der Polizei zu einer Schießerei.

Von Julian Hans

Der Tatort bot ein spektakuläres Bild: demolierte Autos, Scherben, Einschusslöcher. Im Oktober hatte eine Spezialkommando der Münchner Polizei eine Bande auf frischer Tat gestellt, die einen Geldautomaten in einer Filiale der Sparda-Bank in Germering sprengen wollte. Einer der Täter versuchte mit einem gestohlenen Audi zu fliehen, rammte dabei mehrere Autos der Polizei und verletzte drei Beamte. Mehr als ein Dutzend Schüsse gaben die Polizisten ab, einer traf den 27-jährigen Niederländer in die Schulter. Drei seiner Komplizen wurden kurz darauf in einer Wohnung in Gilching geschnappt. Einer konnte fliehen.

Ein halbes Jahr später haben die Ermittler nun vier weitere Frauen und Männer verhaftet, die zu der Bande von Geldautomaten-Sprengern gehören sollen, die von den Niederlanden aus über Landesgrenzen hinweg agierten. Wie das Polizeipräsidium am Freitag mitteilte, wurde bereits am Montag eine 23-jährige Frau in Amsterdam verhaftet. Am Dienstag wurden in der Region Gelderland Haftbefehle gegen zwei 25-jährige Männer sowie einen 21-Jährigen vollstreckt. Die vier Tatverdächtigen sollen in Kürze nach Bayern überstellt werden.

In dem von der Staatsanwaltschaft München I geführten Verfahren arbeiten Ermittler aus München und aus den Niederlanden eng zusammen. Auch an den Verhaftungen in den Orten Wageningen, Ede, Arnheim und Amsterdam in dieser Woche waren Beamte des Polizeipräsidiums München beteiligt. Die Ermittlungen sind damit aber nicht abgeschlossen. Die Polizei schätzt, dass die Zahl ihrer Mitglieder bis zu einhundert Personen oder mehr umfassen könnte.

Die versuchte Automatensprengung in Germering war nicht ihr erster Auftritt in Deutschland. Die Beschuldigten sollen im Frühjahr 2018 einen Geldautomaten in einer Bank in Monheim am Rhein in Nordrhein-Westfalen gesprengt haben. Dabei dichteten sie die Ritzen des Automaten ab, füllten Gas ein und brachten es zur Explosion. Mit derselben Methode wurde im Oktober auch ein Geldautomat in Starnberg geknackt. Insgesamt konnten die Täter auf diese Weise fast eine Million Euro erbeuten. Außerdem entstand ein Sachschaden an Gebäuden und Automaten von mehr als 300 000 Euro.