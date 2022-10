Erneut haben unbekannte Täter einen Geldautomaten gesprengt. Dieses Mal traf es am Mittwochmorgen gegen 2.50 Uhr den Bankomaten der örtlichen Sparkasse in Unterhaching, der sich in einem Container am Karl-Herrmann-Weg befindet. Es sei der erste Fall, der sich seit Anfang 2021 in Stadt und Landkreis München zugetragen habe, sagte Aldo Verbole, Sprecher beim Bayerischen Landeskriminalamt, das die Ermittlungen führt.

Ob es sich um Nachahmer oder Mitglieder der für derartige Überfälle berüchtigten niederländisch-marokkanischen Gruppierung mit mehreren Hundert Mitgliedern handle, lasse sich in diesem Fall noch nicht sagen, sagte Verbole. Aber grundsätzlich stünden solche Taten im Zusammenhang mit Bandenstrukturen.

Allerdings habe sich die Vorgehensweise geändert. Bei den 17 bayernweit registrierten Sprengungen im Vorjahr hätten die Täter überwiegend eingeleitetes Gas verwendet. In diesem Jahr habe sich das Verhältnis umgekehrt: In 20 der bislang 26 Fälle in Bayern - darunter ein nicht ausgeführter - seien die Täter mit angebrachten, selbst gefertigten Sprengstoffpaketen vorgegangen. So auch in Unterhaching. Anschließend flüchteten die Täter in einem Fahrzeug über die nahe Autobahn A 995.

Dass sich die Banden langsam in die Stadt und ins Münchner Umland vorarbeiteten, lasse sich so nicht sagen, erklärte Verbole. Der Schwerpunkt liege nach vor im Norden Bayerns.