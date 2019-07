9. Juli 2019, 18:47 Uhr Geldanlage für Bürger SPD fordert Fonds, um Wohnungen zu kaufen

Die eigene Stadt zurückkaufen: So lässt sich plakativ beschreiben, was die SPD mit ihrem neuen kommunalen Wohnungsfonds vor hat. Es geht darum, die Ankäufe städtischer Wohnungsunternehmen oder auch genossenschaftlichen Neubau mitzufinanzieren und so bezahlbaren Wohnraum in München zu erhalten. Im Gegenzug winkt eine (vergleichsweise bescheidene) Rendite, denn ein solcher Fonds wäre auch eine Geldanlage für Münchner Bürger und Unternehmen. Die Idee kursiert schon länger in sozialdemokratischen Kreisen, sie hat kürzlich Einzug ins langjährig angelegte SPD-Grundsatzprogramm gefunden und soll nun auch den Marsch durch die Institutionen des Rathauses antreten. Am Dienstag beantragte die SPD offiziell die ersten Schritte zum Aufbau eines solchen Fonds, der in Zusammenarbeit mit der Stadtsparkasse entstehen soll. "Wohnen in München muss bezahlbar bleiben", so Fraktionsvize Christian Müller. "Deshalb wollen wir langfristig bezahlbare Mieten sichern." Die sichere und solidarische Geldanlage sei ein Wert für sich "mit einem Mehrwert für alle". Städtische Ankäufe sind vor allem über das Vorkaufsrecht möglich, das die Stadt in Erhaltungssatzungsgebieten besitzt. Geht es nach der SPD, werden diese Gebiete auf die gesamte Stadt ausgedehnt.