Trickdiebe haben sich offenbar eine neue Masche ausgedacht, um alte Menschen auszuplündern. Am Montag zwischen 13 und 14.20 Uhr wurde eine 85-Jährige aus einem Auto heraus von einem korpulenten Pärchen angesprochen und um eine Wegbeschreibung zu einem in der Nähe gelegenen Krankenhaus gebeten. Die Seniorin stieg schließlich in das Auto ein und zeigte ihnen den Weg. Als "Dank" dafür brachten die beiden Unbekannten die Obergiesingerin wieder nach Hause. Sie begleiteten die Rentnerin in ihre Wohnung in der Warngauer Straße. Während das Opfer abgelenkt wurde, verschwanden Geld und Schmuck im Wert von 8500 Euro aus der Wohnung. Hinweise von Zeugen ans Kommissariat 65, Telefon 089/ 2 91 00.