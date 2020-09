Im Stadtgebiet sind wieder Betrüger unterwegs, die älteren Menschen weismachen, sie seien Polizisten, um sie hernach zu bestehlen. Am Dienstag sprachen zwei Unbekannte in schwarzen Anzügen einen 70-Jährigen in Untersendling an und behaupteten, Einbrecher hätten einen Generalschlüssel für dessen Wohnhaus in der Heiterwanger Straße. Daher müssten sie die Wohnung des Senioren überprüfen. Als sie wenig später wieder gingen, fehlten mehrere Hundert Euro. Der Mann rief die Polizei, eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Ein Betrugsversuch nach ähnlichem Muster ereignete sich am Montag in Schwabing zwischen Ansprenger-, Destouche- und Clemensstraße. Hier lies sich ein 80-Jähriger aber keinen Bären aufbinden, sondern erstattete Anzeige. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise unter 2910-0.