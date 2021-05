Ein Mitarbeiter eines Sportgeschäfts in der Innenstadt hat dazu beigetragen, ein Diebespaar zu überführen, das über Monate Waren im Wert von mehr als 20 000 Euro in Münchner Kaufhäusern gestohlen und sie dann im Internet zum Verkauf angeboten hatte. Dem Mann war im November 2020 eine Anzeige für eine Sporthose aufgefallen, die noch das Preisschild seines Geschäfts trug. Er stellte fest, dass die Hose im internen System als Fehlbestand vermerkt war, kaufte die Hose und erstattete anschließend Anzeige. In der Wohnung des 37-Jährigen und seiner 29-jährigen Partnerin fand die Polizei Kleidungsstücke, Schuhe, Lederwaren und Kosmetikartikel mit Preisschildern Münchner Kaufhäuser. In vielen Fällen führten die Geschäfte die Artikel auf Fehlbestandslisten. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde ein Verfahren wegen gewerbsmäßiger Hehlerei eingeleitet.