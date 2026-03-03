„Moment“, sagt der Tonmeister durchs Mikro, „gleich ist er weg.“ Es schneit in Neumarkt in der Oberpfalz, draußen kreist ein Schneepflug. Klar, das Brummen soll nicht mit auf die neue CD von Tassilo Probst. Der junge Geiger wartet, zupft ein bisschen Jazz auf der Geige, dehnt die Nackenmuskulatur. Dabei ist es schon die sechste Aufnahmestunde für ihn im historischen Reitstadel, wo wegen der ausgezeichneten Akustik schon viele prominente Musiker aufgenommen haben. In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk entsteht vor ein paar Tagen Probsts neue Duo-CD, mit dem Pianisten Maxim Lando. Aufnahmesitzungen sind kleinteilig. Manchmal will Christian Jäger, der verantwortliche Tonmeister des BR, einen weiteren Take für nur einen einzigen Ton. Probst bleibt gelassen und spielt.