Es gibt einen sehr schönen Film, der heißt "Die rote Violine". Kurz gesagt geht es darum, dass dem Lack einer Geige von ihrem Erbauer Blut beigemischt wurde aus Trauer um den Tod seiner Frau und seines neugeborenen Kindes. Sie klingt zwar supergut, bringt aber ihren jeweiligen Besitzern über die Jahrhunderte ebenfalls den Tod. Als der kleine Franz sich zum ersten Mal eine Geige zwischen Kinn und Schlüsselbein klemmt, war der Film noch lange nicht gedreht. Er hätte vielleicht als Warnung dienen können, die Finger von diesem Instrument zu lassen. Aber wahrscheinlich hätte Franz, damals um die elf Jahre alt, erstens den Film gar nicht anschauen dürfen, weil da ein Geiger während des Geigens von einer schönen Frau einen aufgegeigt bekommt, was wiederum der Geige nicht gut bekommt. Und zweitens war Franzens Geige von schmutzigem Braun - kein Rot, nirgends.

Die Erkenntnis aber, dass es eine Schnapsidee war, das Geigenspiel erlernen zu wollen, kam dem kleinen Franz ziemlich bald. Er war ja schon im jugendlichen Alter recht gut geschult im Umgang mit Musik, was familiär bedingt war, und hatte ein sensibles Gehör. Und das, was er seiner Geige entlockte, war quälend für sein Ohr.

Man muss, um diese Qual zu verstehen, wissen, dass die Geige Franzens Zweitinstrument war. Er hatte einen um ein gutes Dutzend Jahre älteren Bruder, der damals unbedingt meinte, Musik studieren zu müssen, weswegen bei dessen Aufenthalten zu Hause in Niederbayern andauernd Klassisches durch die Wohnung dröhnte. Oft vom Plattenspieler, ebenso oft aber vom Klavier, einem alten Niendorf-Schinken, auf dem der Bruder herumtobte von der Pathétique bis zur wilden Toccata von Chatschaturjan. Es brauchte nicht viel Überredung, und der kleine Franzi saß ebendort und begann ganz fünfjährigenuntypisch freiwillig mit der Tastenüberei. Das ging über die Jahre hin recht gut, und so war er, als er glaubte, sich der Geige zuwenden zu müssen, ein brauchbarer Jungpianeur mit Chatschaturjan im Portfolio.

Tja, und darin liegt wahrscheinlich der Grund für die instrumentale Katastrophe. Bei einem Klavier drückt man zur rechten Zeit auf die richtige Taste, und es wird Musik. Bei der Geige zur rechten Zeit den richtigen Finger an der richtigen Stelle der richtigen Saite zu platzieren, ist sehr viel komplizierter, und dann muss auch noch die Rechte den Bogen zielgenau führen. Die Töne, die der kleine Franz seiner Geige entlockte, waren nur entfernt mit dem verwandt, was er bis dahin als Musik definierte. Dazu kam, dass, anders als am Klavier, er im Vergleich mit der geigenden Konkurrenz bestenfalls im Mittelfeld lag, was seiner Motivation nicht förderlich war.

Letztlich aber siegte dann die Einsicht, dass er Mozarts D-Dur Konzert für Violine und Orchester KV 218 wohl nie so werde spielen können, wie es ihm damals mit dem C-Dur Klavierkonzert (KV 467) ansatzweise schon zu gelingen schien. Es kam zur großen Aussprache mit dem Geigenlehrer des Benediktiner-Internats, in welches man ihn, einer Familientradition folgend, gesteckt hatte. Der war ein äußerst verständiger Pädagoge und meinte nur: "Ja, dann lass' ma's halt sein."

Heute besitzt dieser Franz ein knallrotes, aber gänzlich ungefährliches Instrument, ein Clavia Nord Electro 3 Piano, und rockt damit wild durch die Gegend. Manchmal spielt er noch ein bisschen Mozart.