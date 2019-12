"Wir wohnen uns in München arm"

Gegensätze in der Landeshauptstadt

- Wohnheime für Obdachlose, Kleiderkammern, Beratungsangebote: Mehr als 40 Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe betreibt die Caritas in München und Oberbayern. Georg Falterbaum, Jahrgang 1963, ist seit knapp zwei Jahren Caritasdirektor der Erzdiözese München und Freising. Zuvor war der Betriebswirt in leitenden Funktionen verschiedener Wirtschaftsunternehmen sowie bei der Caritas Schleswig-Holstein und im Rhein-Erft-Kreis tätig. Ein Gespräch über das andere, das nicht glitzernde München.

SZ: Herr Falterbaum, Sie waren früher in der Baustoffbranche. Da hätten Sie jetzt bei dem Bauboom eine richtig gute Zeit.

Georg Falterbaum: Dass die Preise explodieren, merken wir, wenn wir Einrichtungen bauen oder erneuern. Nicht nur Grundstücke werden teurer, sondern auch das Bauen. Nicht so, wie die Lebenshaltungskosten steigen, sondern um ein Vielfaches schneller.

Der Boom bringt auch Verlierer hervor. 9 000 Wohnungslose gibt es in München, darunter 2 000 Kinder. Wie kann das sein, in so einer reichen Stadt?

Da kommen zwei Dinge zusammen: die wachsende Armut in München und die Wohnungsknappheit. Die Zahl der Wohnungslosen hat sich innerhalb von zehn Jahren verdreifacht. Die Zahl der armen und armutsgefährdeten Menschen ist in der gleichen Zeit um 30 Prozent gestiegen. Wir wohnen uns in München arm.

Tut die Stadt genug, um dem entgegenzuwirken?

Natürlich nicht, sonst wären die Zahlen nicht so, wie sie sind. In München kommen 28 Sozialwohnungen auf 1 000 Einwohner. In Berlin sind es 33, in Hamburg 45. München ist unter den drei größten deutschen Städten das Schlusslicht. Es darf nicht zu einer Selektion kommen. Dazu, dass jene wegziehen müssen, die sich München nicht mehr leisten können.

Sind wir nicht schon so weit?

Wir sind auf dem Weg dorthin. Der Freistaat Bayern hat vor wenigen Jahren mehr als 30 000 Sozialwohnungen verkauft. Das hat natürlich Konsequenzen. Bundesweit fällt alle sechs Minuten eine Sozialwohnung aus der Bindung. Es muss Wohnraum geschaffen werden für diejenigen, die es sich sonst nicht leisten können. Ich glaube nicht, dass Mietpreisbremsen und Mietendeckel nachhaltig weiterhelfen. Dadurch entsteht keine einzige Wohnung.

Welche Folgen hat der Wohnungsmangel für Ihre sozialen Einrichtungen?

Die Menschen können aus den Unterkünften nicht mehr in normale Wohnungen ziehen. Vor zehn Jahren konnten wir etwa aus dem Männerwohnheim an der Pilgersheimer Straße noch 150 Menschen in normalen Wohnraum bringen. Im vergangenen Jahr waren es nicht einmal 30. Dadurch wird das ganze System blockiert.

Die Wohnangst in München ist längst auch in den mittleren Einkommensschichten angekommen.

Absolut. Wir erleben das bei unseren Mitarbeitern. Wer bei uns als Kindergärtnerin oder Pfleger anfangen will, findet sehr oft keine bezahlbare Wohnung. Dieses Problem geht die gesamte Gesellschaft an, denn auch diejenigen, die sich das Wohnen im teuren München bestens leisten können, brauchen Erzieher und Pfleger.

Was tut die Caritas für sie?

Wir haben drei Jugendwohnhäuser für junge Menschen. Dazu kommt ein kleiner Wohnungsbestand. Wird eine Wohnung frei, schreiben wir sie zunächst unter unseren Mitarbeitern aus. Seit einiger Zeit läuft zudem sehr erfolgreich unsere Kampagne "Vermieter mit Herz gesucht". Es gibt eine Reihe von Eigentümern, die gern an Menschen mit sozialen Jobs vermieten wollen. Die bringen wir mit unseren Mitarbeitern zusammen. Immerhin gab es in diesem Jahr schon gut 50 Angebote.

Sprechen Sie manchmal Obdachlose an auf der Straße?

Ich kaufe nicht jede Straßenzeitung und gebe nicht jedem Geld, der bettelt. Aber ich grüße immer freundlich, lächle und frage oft, wie es geht. Ich begegne den Menschen ganz normal. Wohnungslosigkeit kann jeden treffen, durch Jobverlust, Krankheit, Trennung oder häusliche Gewalt. Jeder kann dazu beitragen, die Stigmatisierung abzubauen. Die Gesellschaft lebt von ihrer Vielfalt. Wir dürfen Obdachlosigkeit und Armut nicht verstecken. Wenn die Stadt am Hauptbahnhof das Alkoholtrinken verbietet, verschwinden diese Menschen nicht - sie gehen woanders hin. Nur die heile Welt vorzuspielen, das schöne München, ist nicht in Ordnung.

Wie ist es aus Ihrer Sicht um die Empathie der Münchner bestellt?

Wenn man die Kaufingerstraße auf- und abgeht, ist es anders als in den gewachsenen Vororten, wo es noch etwas harmonischer zugeht und der Zusammenhalt größer ist. Ich beobachte schon eine gewisse Gleichgültigkeit. Andererseits gibt es in der Stadt auch sehr viele Menschen, die sich sozial enorm engagieren.

Sehen Sie auch die Immobilienwirtschaft stärker in der Pflicht? Sie könnte ja freiwillig mehr Sozialwohnungen bauen.

Die Unternehmen wollen vor allem Gewinne erwirtschaften, und das ist legitim. Ich vermute, dass Appelle wenig fruchten würden - die Firmen stehen ja im Wettbewerb zueinander. Die Politik könnte aber natürlich strengere Regeln vorgeben.

Was passiert, wenn wir das Problem nicht in den Griff kriegen? Aus den USA liest man Geschichten von Lehrern, die im Auto wohnen, weil sie sich die Städte nicht mehr leisten können.

Dass uns hier ähnliche Zustände drohen, hoffe und glaube ich nicht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht zu weit in diese Richtung bewegen. Das bietet sozialen Sprengstoff. Wenn Wohnen nicht mehr bezahlbar ist, kann das den sozialen Frieden gefährden.