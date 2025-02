Alicja Kwade hat die Skulptur für den Gedenkort München-Riem 1970 geschaffen, mit dem an ein antisemitisches Attentat erinnert wird. Welche Rolle die Zeit dabei spielte, wie ihr die Polizei geholfen hat, und warum die Familie Katzenstein so wichtig war.

Interview von Evelyn Vogel

Am kommenden Montag wird auf dem alten Flughafengelände in Riem der Gedenkort „München-Riem 1970“ eröffnet. Er soll an den tödlichen Terroranschlag vom 10. Februar 1970 am ehemaligen Flughafen erinnern. Damals versuchten bewaffnete Attentäter, eine Maschine der israelischen Fluggesellschaft El Al zu entführen. Der israelische Passagier Arie Katzenstein wurde getötet, als er sich schützend auf eine detonierende Handgranate der Terroristen warf. Mehr als zehn weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, unter ihnen der Vater des Todesopfers und die israelische Schauspielerin Hanna Maron.