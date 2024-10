Zwischen 8000 und 10 000 Münchnerinnen und Münchner sind am Sonntag auf die Straße gegangen, um gegen Antisemitismus und für die Freilassung der israelischen Geiseln aus den Händen der Terrororganisation Hamas zu demonstrieren. Am Montag, am Jahrestag des Überfalls auf Israel , gedenken die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) und die Stadt München in der Synagoge Ohel Jakob der Opfer. Eine Münchnerin, die das Hamas-Massaker überlebt hat, soll dort am Abend sprechen.

Dafna Gerstner ist im Kibbuz Be’eri aufgewachsen. Am 7. Oktober vor einem Jahr war sie dort zu Besuch bei ihrem Bruder, als die mörderische Attacke begann. Sie und ihr Mann überlebten den Terror im Schutzraum, ihr Bruder – Mitglied der Sicherheitswacht im Kibbuz – wurde ermordet. Und mit ihm weitere hundert Menschen aus Be’eri.

Ihre Namen sind am Montag auf dem Münchner Marienplatz zu hören. Unterhalb der israelischen Fahne, die vom Rathaus weht, werden dort seit dem Vormittag 1654 Namen verlesen – von Zivilisten, die am 7. Oktober von der Hamas ermordet wurden, sowie von getöteten Soldatinnen und Soldaten. 50 Freiwillige beteiligen sich an der Aktion, jeder von ihnen liest Dutzende Namen und das jeweilige Alter: „Dimitri Sorokin, 51 Jahre. Stav Brazani, 22 Jahre. Amit Gabai, 18 Jahre...“. Auf einer Videoleinwand werden Bilder der Opfer eingeblendet.

Vor Dafna Gerstner sollen am Abend beim Gedenken in der Synagoge zahlreiche Vertreter von Stadt, Freistaat und jüdischer Gemeinschaft sprechen: IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch, dritte Bürgermeisterin Verena Dietl in Vertretung von Oberbürgermeister Dieter Reiter, Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Ministerpräsident Markus Söder, Talya Lador-Fresher, die Generalkonsulin des Staates Israel für Süddeutschland, der US-Generalkonsul James Miller, Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising, Christian Kopp, Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, sowie Ludwig Spaenle, der Beauftragte der Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus.

Spaenle wurde am Sonntag selbst Augen- und Ohrenzeuge, als pro-palästinensische Gegendemonstranten den schweigend durch die Brienner Straße ziehenden Menschen in Sprechchören entgegenschrien, sie seien „Faschisten“, „Rassisten“ und Unterstützer von „Kindermördern“. An der Kundgebung gegen Antisemitismus hatten sich mehr als hundert Vereine und Organisationen beteiligt. Während sie vorbeizogen, stimmten die von der Gruppierung „Palästina spricht“ mobilisierten 1200 Gegendemonstranten Rufe nach einem Ende des jüdischen Staates Israel an.

400 Polizisten waren im Einsatz. „Alle angemeldeten Demonstrationen konnten störungsfrei abgehalten werden und verliefen trotz der hohen Emotionalisierung letztendlich in friedlicher Art und Weise“, bilanzierte am Abend ein Polizeisprecher. Auf Instagram stellte „Palästina spricht“ die Demonstration in München dennoch in eine Reihe mit den zum Teil gewalttätigen Szenen auf den Straßen Berlins vom Sonntag und titulierte die Polizei mit dem beleidigenden Kürzel „ACAB“.

Das alles könnte Folgen haben. „Palästina spricht“ möchte nämlich auch am Montagabend auf die Straße gehen. Zur gleichen Zeit, zu der in der Synagoge der Terroropfer gedacht werden soll, will die Gruppierung „76 Jahre Widerstand“ feiern. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung finden derzeit Gespräche zwischen Kreisverwaltungsreferat, Polizei und Staatsanwaltschaft statt. Dabei geht es um Konsequenzen aus den Vorfällen vom Sonntag. Bisher ist nur die Verwendung der Parole „From the river to the sea...“ verboten.

IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch sagt am Rande der Namenslesung auf dem Münchner Marienplatz am Mittag trotz der judenfeindlichen Beschimpfungen vom Vortag: „Ich hoffe, dass die Menschen wieder mit einem freundlicheren Gesicht zu uns sehen.“ Es sei wichtig, die Opfer des 7. Oktober und ihre Namen kennenzulernen. „Sie alle hatten ein Leben vor sich. Es wurde ihnen nicht gegönnt. Sie wurden ermordet. Wir alle sind in tiefer Trauer, dass so etwas in diesem Jahrhundert passieren kann.“

Knobloch, die sich selbst an der Namenslesung beteiligte, sagt: „Ich bin sehr froh, dass ich hier Menschen sehe, die an der Aktion teilnehmen.“ Unter den Lesenden ist am Mittag auch Münchens Kulturreferent Anton Biebl. „Es ist wichtig, Haltung zu zeigen“, sagt er. „Mit diesem Angriff wurden wir alle angegriffen.“ Weiße Herzen steigen auf und schweben noch lange in der Luft über der Innenstadt. Etwa 50 Menschen bleiben stehen, um zu zuhören. Viele richten die Handys in den Himmel, um die aufsteigenden Herzen zu fotografieren.