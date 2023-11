Es gab Zeiten, da standen Politiker noch nicht selbst als Kabarettisten auf der Bühne. Stattdessen lieferten sie pflichtbewusst Künstlerinnen und Satirikern Stoff für ihr Bühnenprogramm, als Grundlage für deren feinen Spott und harte Spitzen. Einer dieser Politiker war Franz Josef Strauß. Der damalige CSU-Vorsitzende redete sich im November 1976 in einem Sitzungssaal des Wienerwald-Konzerns in München vor jungen Parteimitgliedern derart in Rage, dass dies als sogenannte Wienerwald-Rede Grundlage für allerlei Witze und Sottisen wurde. Strauß sagte damals über den CDU-Kanzlerkandidaten Helmut Kohl: "Er ist total unfähig. Ihm fehlen die charakterlichen, die geistigen und die politischen Voraussetzungen. Ihm fehlt alles dafür." Gemeint war: fürs Kanzleramt.

Wer das erzählt? Christian Ude, der 21 Jahre lang SPD-Oberbürgermeister Münchens war und zwischendurch auch noch irgendwie Zeit fand, an seiner Karriere als Kabarettist zu arbeiten. Wer da laut lacht im Publikum? Justizminister Georg Eisenreich von der CSU, der seit seiner Jugend und in letzter Zeit häufiger außerhalb des Justizministeriums als Kabarettist auftritt. Beide haben sich am Montagabend mit etwa 80 Kabarettfreundinnen und -freunden im Barocksaal des Deutschen Theaters versammelt.

Detailansicht öffnen Im Publikum: Luise Kinseher und Han's Klaffl. (Foto: Stephan Rumpf)

Es gilt, des Künstlers Dieter Hildebrandt an dessen zehnten Todestag zu gedenken. Gäste sind etwa Fußballer Paul Breitner, Politikwissenschaftlerin Ursula Münch, FC-Bayern-Funktionär Fritz Scherer oder Kabarettistin Luise Kinseher. "Denkzettel" heißt die Veranstaltung, natürlich mit Kabarettprogramm. Geladen haben die Witwe Renate Hildebrandt sowie die Vorstände des Vereins "Die Laden-Hüter", das sind: Christian Ude, SPD-Stadtrat Lars Mentrup, Jazzmusiker Jörn Pfennig sowie Unternehmer Ullrich Spandau. "Der Laden", das ist die legendäre Münchner Lach- und Schießgesellschaft - und die gilt es zu retten beziehungsweise möglichst tiefenentspannt, mit Humor und einem Lächeln im Gesicht in den Neustart zu schicken. Denn viel zu lachen gibt es da gerade nicht. Der Laden ist geschlossen.

Bei der Wienerwald-Rede jedenfalls kommt Dieter Hildebrandt ins Spiel. Er wäre heute 96 Jahre alt. Seine Weggefährten vermissen und erinnern sich an ihn. "Wir wurden einer Konstante unseres Lebens beraubt", sagt etwa Christian Ude, der dann erzählt, dass Hildebrandt nicht nur der Star der 1956 gegründeten "Lach- und Schießgesellschaft" war, sondern auch ein großer Helfer für Leute in Not. Für den Münchner Kleinverleger Jürgen Heckel etwa, der 1976 so große Freude an der Strauß-Rede hatte, dass er sie 500 Mal auf Tonbandkassette spielte, mit einem gelb-grünen Hühner-Emblem versah und für fünf Mark plus Porto als "Dokument der Zeitgeschichte" vertrieb. Nicht alle verstanden den Spaß, wegen "Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes" wurde Heckel zu 12 000 D-Mark Geldbuße verurteilt. Tags darauf habe Hildebrandt angerufen, erzählt der damalige Heckel-Anwalt Ude, und gesagt: "Kein Problem, der Sigi Zimmerschied und ich machen eine Benefizveranstaltung, dann kommt das Geld schnell rein." Die Einnahmen betrugen dann 16 000 D-Mark.

Detailansicht öffnen Das Ensemble der Lach & Schieß. (Foto: Stephan Rumpf)

Musikkabarettist und Conferencier André Hartmann schaffte es dann, gewandt die Intro-Melodie von Hildebrandts Kult-Sendung "Scheibenwischer" in Klavierstücke von Bach, Mozart und Schubert zu mogeln. Hans "Han's" Klaffl, Bruno Jonas und Holger Paetz erinnerten an ihre Erlebnisse mit dem Kabarettisten-Kollegen. Bruno Jonas etwa an die Aufzeichnungsabende für den "Scheibenwischer", als es noch keine Teleprompter gab, alles auswendig gelernt werden musste und viel Wein anschließend im Ristorante "Piccolo Mondo" floss. Dazu ein Spruch von Dieter Hildebrandt: "Was wir uns alles im Fernsehen so anschauen, gibt es dafür nicht so etwas wie ein Verwundetenabzeichen?"

Detailansicht öffnen Christian Ude mit den "Laden-Hüter"-Geschäftsführern Christian Schultz und Ullrich Spandau. (Foto: Stephan Rumpf)

Derlei Abzeichen dürften im Laufe der vergangenen Monate reichlich in Schwabing rund um die Immobilie der "Lach- und Schießgesellschaft" verteilt worden sein. "Der Laden" hat nämlich im Februar Antrag auf Insolvenz stellen müssen. Vorausgegangen war ein Ringen um die Zukunft der Bühne durch die teils zerstrittenen Gesellschafter, zu denen auch Bruno Jonas gehörte. Christian Schultz, Geschäftsführer der neuen Betriebsgesellschaft, sprach von einem "Krisenslalom", in dem man sich auch jetzt noch befinde. Gerade werden die Räume umgebaut, auch um mehr Raum für Gastronomie zu schaffen. Spender und Gesellschafter seien dringend gesucht. Voraussichtlich im Mai 2024 soll neu eröffnet werden. Das bestehende Ensemble spielt so lange im Deutschen Theater, am 13. Januar ist Premiere des neuen Stücks im Silbersaal.

Renate Hildebrandt schließlich dachte darüber nach, wie ihr verstorbener Mann in diesen aufgewühlten Zeiten mit Hass, Hetze und Krieg wohl auf die Welt geblickt hätte. Sie erzählte von einem Ausflug, den das Paar in die frühere Heimat Hildebrandts unternommen hatte, in das niederschlesische Bunzlau, wo er 1927 geboren wurde. Sie besuchten das große Bauernhaus, in dem er aufgewachsen war. Und als sie auf dem Bahnsteig von Bunzlau standen, so die Witwe, habe er gesagt: "Hier stand ich als 17-Jähriger in einer viel zu großen Wehrmachtsuniform. Ich fuhr in den Krieg."