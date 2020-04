Als ich Sir Peter Jonas kennenlernte, arbeitete ich noch nicht bei dieser Zeitung, sondern als Filmvorführer in einem kleinen Kino, das Filme im englischen Original zeigte. Regelmäßig kam in dieses völlig unspektakuläre Kino ein nobler Herr, der mit seiner Skurrilität und seinem Charme alle Kinomitarbeiter verzauberte und alles, wirklich alles über Film wusste. Die Damen an der Kasse wussten natürlich schnell, wer dieser Herr war, und so nahm ich bald meinen Mut zusammen und fragte ihn nach einer Karte für die nächste Staatsopernpremiere. Am nächsten Tag brachte er sie vorbei.

Da wussten wir noch nicht, dass wir uns noch oft sehen würden, auf allen Opernpremieren, später bei unseren jeweiligen Geburtstagen, bei seiner Hochzeit mit Barbara, dass wir zusammen wie zwei Lausbuben am größtmöglichen Witz seiner Rede feilen würden, die er dann in Bayreuth hielt. Zuletzt sahen wir uns beim Gedächtniskonzert für Mariss Jansons. Wie so oft in den vergangenen Jahren war er gezeichnet von seiner Krankheit, so dass man Angst hatte, diesen zerbrechlichen Körper zu umarmen. Diese Angst jedoch verflog stets schnell, weil er nie seine noble Würde verlor, weil er eine unbesiegbare Kraft ausstrahlte und mit Sicherheit einen guten Witz parat hatte oder einem mit listigem Lächeln seinen Onkologen vorstellte.

Sir Peter war der witzigste Mensch der Welt, weil er die Welt durchschaute. Viel mehr noch als die Kunst machten ihm die Menschen Freude. Noch heute sprechen in der Staatsoper alle mit Ehrfurcht und Wärme von ihm, auch die, die seine Reden bei den Premierenfeiern überlebt haben. Denn die konnten sehr lang sein, vor allem nach einem Scheitern. Eine der größten Niederlagen in seiner an Niederlagen armen Ära war die Premiere der "Entführung aus dem Serail" - Sir Peters Rede danach dauerte eine Stunde. Er stand auf einem Tisch in der Kantine und zählte alle Mitarbeiter der Produktion auf, beginnend mit der Aushilfshospitanz irgendeiner Assistenz. Als er endete, brach die wüsteste Premierenfeier los, die die Staatsoper lange erlebt hatte.

Post von Zubin Mehta. Was waren die für ein Gespann, der indische König und der britische Lord. Mehta, Sir Peters Generalmusikdirektor, schreibt: "Die acht Jahre mit Sir Peter Jonas an der Bayerischen Staatsoper waren für mich die künstlerische Kulmination meines Lebens. Diese Zeit werde ich ihm nie vergessen und ihm nie genug dafür danken können. Wann immer ich im Münchner Nationaltheater dirigiere, wird Peter an seinem Platz in der Loge sitzen. Ich verliere einen wunderbaren Kollegen und wahrhaften Freund. Peter ist der tapferste Mensch gewesen, der mir begegnet ist: jahrzehntelang hat er mit den verschiedensten Krankheiten gekämpft und Unglaubliches überstanden. Seine Wanderungen quer durch Europa mit seiner Frau Barbara jeden Sommer haben uns alle immer wieder in Bewunderung versetzt. Meine Frau und ich umarmen seine Frau Barbara Burgdorf aufs innigste und wünschen ihr viele Jahre wunderbaren Musizierens an seinem geliebtem Haus."

Mehta spricht einem aus dem Herzen, das erfüllt ist vom Dank, Sir Peter kennengelernt zu haben.

Die Bayerische Staatsoper widmet ihr Online-Montagskonzert am 27. April Sir Peter Jonas, es singt unter anderen Jonas Kaufmann