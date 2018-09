16. September 2018, 18:57 Uhr Gebühren Sparkasse erhöht Preise für Girokonten

Die Stadtsparkasse München erhöht die Gebühren für ihre Girokonten. Ab dem 1. Januar 2019 werden Kunden etwa drei Prozent mehr zahlen. Man orientiere sich an der Steigerung des allgemeinen Preisniveaus, heißt es in einer Mitteilung. Der Grundpreis für ein Girokonto Individual betrage dann 3,05 Euro im Monat statt wie bisher 2,95. Das Girokonto Komfort werde 8,20 Euro statt 7,95 Euro kosten und der Grundpreis für das Girokonto Online steige von 4,95 Euro 5,10 Euro - bei einem monatlichen Geldeingang über 1750 Euro im Monat entfällt der Grundpreis.

Die Stadtsparkasse erhöht damit zum ersten Mal die Gebühren, seit sie die drei verschiedenen Kontomodelle im Juli 2016 eingeführt hatte: Das günstigste Konto für 2,95 Euro stieß damals auf starke Kritik, da der Grundpreis zwar niedrig ist, doch bei jeder Buchung 30 Cent hinzukommen. Auch das Abheben am Automaten kostet jedes Mal Geld, in Zukunft wird der Preis auf 31 Cent steigen. Beim Komfortkonto hingegen sind alle Leistungen wie gedruckte Kontoauszüge oder Auszahlungen am Schalter inklusive. Beim Girokonto Online muss man für alle Services in den Filialen zahlen, vom 1. Januar 2019 an sind das jeweils 2,60 Euro statt wie bisher 2,50 Euro.

Auch die Preise für Münzrollen werden sich ändern. Wer Rollen am Schalter abholte, zahlte bisher pauschal 4,50 Euro am Schalter oder einen Euro am Automaten. Vom kommenden Jahr an wird der Preis je Rolle berechnet: für eine 1-Cent-Rolle werden es zehn Cent sein, für eine 2-Cent-Rolle 25 Cent, andere Rollen werden 50 Cent kosten.