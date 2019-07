4. Juli 2019, 18:48 Uhr Gebettelt, dann zugeschlagen 14-Jähriger raubt Schüler in S-Bahn aus

Er trat zunächst als Bettler auf - dann schlug er zu. Gleichaltrige waren seine Opfer. Wegen des Verdachts auf räuberische Erpressung, Nötigung, Diebstahl und Körperverletzung sitzt ein 14-Jähriger seit Dienstag in Untersuchungshaft. Der Bub kann laut Bundespolizei weder lesen noch schreiben und spricht kein Deutsch. Seine Mutter, gegen die selbst wegen häufigen Schwarzfahrens ermittelt werde, weigere sich, zu ihrem Sohn oder zur Polizei zu kommen. Am 14. Juni bettelte der Jugendliche in einer S 4 in Richtung Ebersberg. Dabei legte er Papiertaschentücher zusammen mit laminierten Bettelbriefen auf die Sitze neben Reisende. Beim Einsammeln verlangte er von einem 14-Jährigen aus Ebersberg mehr als die ihm freiwillig angebotenen zwei Euro, griff in den offenen Rucksack des Ebersbergers und holte 70 Euro heraus. Am 27. Juni nötigte der 14-Jährige zusammen mit einem Komplizen in einer S 7 zwischen Pullach und Solln drei 14-Jährige. Sie sollten ihnen Geld geben und wurden auf ihren Sitzen festgehalten. Am selben Tag schlug der 14-Jährige einem Elfjährigen kurz hinter dem Bahnsteig in Baierbrunn mit der Faust ins Gesicht. Ein Zeuge fotografierte den Täter, am 1. Juli erkannte eine Cousine des Opfers ihn.